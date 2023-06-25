16-летний школьник умер в Петербурге, выпив водку на выпускном

Выпускной закончился смертью для 16-летнего школьника из Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Выпускной обернулся трагедией для девятиклассника из Петербурга. Школьник решил не ждать концерта на Дворцовой площади и вечером в пятницу, 23 июня, позвал друзей на алкогольную вечеринку. Три парня-сверстника и их 15-летняя подруга закупились вином и водкой в магазине на проспекте Солидарности. Они ушли в квартиру на улице Коллонтай. В какой-то момент вписки парню стало плохо, но друзья не смогли ему помочь. Детали трагедии spb.kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

- Плохо стало и 16-летнему парню, и его младшей подруге, - уточнил источник редакции. – Парня госпитализировали с сердечным приступом. Ранее у него были проблемы с сердцем. Кроме этого медики выявили у него аспирационный синдром (пища попала в дыхательные пути. – Прим.ред.) и отравление неизвестным веществом. Состояние клинической смерти. 23 июня в 19:40 врачи констатировали, что подросток погиб.

Девушке повезло больше. Медики выяснили, что она тоже принимало психостимулирующее вещество, но находится в стабильном тяжелом состоянии в больнице.

- Вероятно, у девушки зависимость от этих веществ, - предположил источник.

По факту трагедии СК возбудил уголовное дело по первой части статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Виновным грозит до двух дет лишения свободы. В магазин, где подросткам продали алкоголь, нагрянули силовики. Задержан продавец. Ему 27 лет, он гражданин Таджикистана. Вдобавок полиция возбудила административное производство из-за незаконной продажи алкоголя несовершеннолетним.

К слову, ранее в Петербурге произошла целая череда смертей подростков, куривших вейпы.

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