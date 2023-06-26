«Дождей и гроз станет больше»: главный синоптик Петербурга предупредил о сюрпризах погоды на неделе

В Петербурге на неделе с 26 июня по 2 июля будет жара и грозы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге погода не перестает удивлять. Жаркие дни сменяются дождями и прохладой, а затем вновь приходит тепло. Тенденция сохранится и в ближайшие дни. По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, 26 июня ожидается до +25 градусов, а в течение недели столбики термометров поднимутся еще выше. В тоже время в ближайшие два дня город не обойдут стороной и грозы. Но частота их будет меньше, чем в выходные.

- Сейчас над Ленинградской областью только начинается развитие облаков, все летние явления на западе Ленобласти и в Петербурге ждем вечером. Примерно так же и завтра, 27 июня. Основное развитие кратковременных дождей, гроз, местами с градом будет происходить с середины дня, и продолжаться до вечера, - отметил синоптик.

В Северной столице и по Ленобласти в течение недели будет около +23…+28 градусов. Ветер подует слабый, в основном с востока. С середины недели произойдет перестройка в атмосфере. Поэтому по всей территории региона чаще начнут проходить кратковременные дожди и грозы.

- Теплая погода продолжается, дожди снабжают нас влагой, а температура воды не меняется, поэтому купальный сезон сохраняется. Лето в самом разгаре, главное нет жары и сухоты, - резюмировал Александр Колесов.