Tele2 представит микс развлечений на VK Fest

В Санкт-Петербурге фестиваль пройдет 1 и 2 июля. Фото: Tele2/VK Fest.

Tele2 выступит партнером масштабного развлекательного события страны – VK Fest 2023. Мероприятие впервые объединит пять городов и пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Новосибирске и Владивостоке.

Во всех городах фестиваля Tele2 подготовила для гостей яркий микс развлечений, тематические зоны, розыгрыши призов и подарок,– подписку Mixx, которую каждый сможет настроить для себя.

В Санкт-Петербурге фестиваль пройдет 1 и 2 июля. Традиционно петербуржцы смогут не только услышать любимых исполнителей, но и интересно провести свой досуг в зонах развлечений на территории фестиваля.

В рамках VK Fest Tele2 создаст креативное пространство Mixx Tele2, где гости фестиваля смогут найти развлечение под свои интересы. На площадке оператора гости будут общаться, играть и делать яркий контент с фестиваля. А за участие каждый сможет получить подписку Mixx в подарок. Абонентов Tele2 также ждет приятный сюрприз – отдельный вход на VK Fest.

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