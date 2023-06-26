Запрет остановки и перекрытие улиц: что изменится на дорогах Петербурга во время праздника Курбан-байрам

Утром 28 июня в Петербурге введут ограничения на дорогах из-за Курбан-байрам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

28 июня пройдет один из главных мусульманских праздников – Курбан-байрам. Чтобы верующие могли спокойно передвигаться, в Петербурге введут некоторые ограничения на дорогах. Об этом сообщает комитет по транспорту Петербурга.

Так, с 00:00 до 6:30 запретят останавливаться на Московском проспекте на участке от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы. Аналогичное ограничение будет действовать на Конном переулке от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта, а также на Кронверкском проспекте от улицы Куйбышева до Конного переулка.

С 3:00 до 6:30 перекроют для движения машин Московский проспект от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы, Конный переулок от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта. Кроме того, транспорт не будут пускать на Крестьянский переулок от Малой посадской улицы до Кронверкского проспекта, а также на Кронверкский проспект от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта.

Помимо прочего утром 28 июня, с 5:00 до 6:30 немного иначе начнут ходить автобусы № 28, 50, 70, 71, 262 и трамваи №6 и 40. Что именно меняется в движении общественного транспорта, можно узнать на сайте ГКУ «Организатор перевозок».