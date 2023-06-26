Минимум коллапсов и растерянных пассажиров: Как Петербург справился с закрытием «Пионерской» на капремонт

Станция "Пионерская" будет закрыта до 22 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вам к метро «Пионерская»? Так оно не работает. Я уже троих туда отвозил. Люди опаздывали и очень расстроились, когда узнали, - выпалил мне таксист, когда узнал маршрут поездки.

А мы за этим и поехали, чтобы проверить, сколько людей дезориентированы, и как обстоят дела на закрытой станции.

Полчаса к пути

«Пионерку» закрыли еще 24 июня. Но поскольку это были выходные, по-настоящему ощутить на себе трудности жители района смогли только в понедельник. В 8 утра на остановках уже собрались пассажиры. Но, на удивление, немного. Одни нервно искали в телефоне новые маршруты, другие послушно ждали.

Автобусы до ближайшего метро приезжают с чатым интервалом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мне теперь до работы час добираться, вместо получаса. Конечно, неудобно стало. Дорога до станции метро «Черная речка» недолгая, всего три остановки. Но этот участок проблемный и можно долго простоять в пробке, - пожаловался нам местный житель Сергей.

Тяжело стало и жителям Парашютной улицы, в самом ее начале разросся огромный микрорайон с новостройками. И «Пионерка» для этих пассажиров – ближайший «портал» в центр города.

- Мы и так по часу стоим в пробке на Коломяжском проспекте. Я сама упустила эти объявления о закрытии станции, пришлось пересаживаться. Уже сильно опаздываю, - посетовала девушка у остановки.

Пока людям сложно привыкнуть к новому маршруту. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чтобы облегчить участь жителям Приморского района, власти города запустили дополнительные маршруты и продлили уже имеющийся. Так, например, появился автобус №76 от площади Восстания до улицы Шаврова, №267М, который едет от станции метро «Черная речка» до ЖК «Новоорловский» и №237М от Афонской улицы до «Черной речки». Эти направления теперь связывают Приморский с Петроградским и Центральный районами. В комитете по транспорту говорят, если маршруты будут популярными, то их сохранят.

ОБОШЛОСЬ БЕЗ КОЛЛАПСА

Ожидалось, что в первый рабочий день после закрытия станции, на автобусных остановках будет коллапс. Такой же, как на «Ладожской». Но, этого не случилось. Это либо хорошая работа над ошибками комитета по транспорту, либо на руку сыграло время года. Летом многие на дачах и на каникулах. Автобусы до ближайшей станции метро «Черная речка» и «Комендантский проспект» приходят с небольшим интервалом и почти пустые. Тесниться приходится лишь на маршрутах, которые едут в сторону Финского залива.

В любом случае, первое время на остановках будут дежурить волонтеры, которые объясняют пассажирам новые правила «игры», а также сотрудники комитета по транспорту. Дамы с блокнотами вручную считают пассажиропоток, записывают, как быстро приезжает наземный транспорт. Если потребуется добавить еще автобусов, в комтрансе Петербурга готовы и к этому плану «Б».

Спасает пассажиров соседняя "Черная речка". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Была проведена большая работа по разработке компенсационных перевозок, перераспределению пассажиропотока, информированию пассажиров. В частности, оповещение началось в конце мая еще, а последние пять дней у станции дежурили волонтеры, они рассказывали гражданам о закрытии станции и альтернативных маршрутах наземного транспорта, раздали свыше 1200 информационных листовок, - уточнили в пресс-службе комитета. - Сейчас ведется мониторинг, в том числе силами сотрудников «Организатор перевозок», которые проводят натурные исследования пассажиропотока на маршрутах, по мере необходимости будет приниматься решение об усилении.

Отметим, терпеть неудобства придется еще почти два месяца. Ремонт на станции «Пионерская» закончат 22 августа.