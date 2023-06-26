Трех красоток задержали за наркоторговлю в Петербурге

Банду красоток-наркоторговцев задержали в Петербурге. Фото: соцсети

Три девушки 20, 25 и 33 лет решили подзаработать на наркотиках. Но преступный бизнес не остался не замеченным. Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали наркосбытчиц.

Девушки распространяли товар в Выборгском районе Северной столицы. При этом каждой из них отводилась своя роль. Одна была администратором интернет-магазина. Она связывалась с покупателями в одном из мессенджеров и рассказывала им, где спрятаны закладки. Вторая занималась размещением наркотиков в тайники. А другая продавала товар «из рук в руки».

До задержания девушки успели разложить 20 закладок. А при проведении обыска в их квартире нашли еще наркотики. Их и сотовые телефоны изъяли. В отношении наркосбытчиц возбуждены уголовные дела.

- Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другой – домашний арест, - добавили в пресс-службе управления уголовного розыска.