Какие соглашения заключила Ленобласть на ПМЭФ-2023: новая дорога, развитие туризма и голубое топливо в каждый дом

На ПМЭФ Александр Дрозденко рассказал, что Ленобласть имеет мощнейший туристический потенциал. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30 соглашений на общую сумму свыше 892 миллиардов рублей - таков результат Ленинградской области на Петербургском Международном экономическом форуме - 2023, который прошел в Северной столице с 14 по 17 июня. По деньгам это почти в три с половиной раза больше, чем прошлом году, и на 300 с лишним миллионов больше, чем удалось привлечь Санкт-Петербургу. «Комсомольская правда» подробно рассказывает, как Ленобласть провела ПМЭФ-2023 и каких успехов добилась.

БОРЬБА ЗА КАЖДОГО ГОСТЯ

Традиционно самая интересная часть ПМЭФ - стенды компаний и регионов. Территории и бизнес-сообщества стараются изо всех сил, пытаясь чем-то выделиться среди других: кто-то привозит высокотехнологичные макеты, кто-то делает упор на национальную идентичность и устраивает настоящие шоу с актерами в традиционных костюмах и народными инструментами. Ленобласть исключением не стала, но пошла при этом своим путем: стенд региона на форуме оформили в виде уголка живой природы. Пространство получилось предельно минималистичным по форме, но при этом насыщенным смыслом. Так, например, вместо стульев и кресел гостям предлагали располажиться на мягких войлочных «валунах», роль трибун для выступающих выполняли искусственные коряги, по диджитал-экранам с презентациями перспективных проектов вился «живой» изумрудный мох, а обойти все это великолепие можно было по почти что настоящей экологической тропе. Все это стало отображением главного тренда, на который нацелился регион, - развитие внутреннего туризма.

Понятный для гостей посыл «Инвестируй в Ленинградскую область». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- До последнего времени мы не так сильно зависели от въездного туризма, как тот же Санкт-Петербург, - отметил на одной из деловых секций ПМЭФ-2023 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Хотя Петербург часто с нами «делился» туристическим потоком, особенно «мгновенным», когда гости, приезжавшие в Северную столицу на несколько дней, заглядывали в том числе и к нам.

Однако, по словам Александра Дрозденко, последние годы показали, что Ленобласть имеет мощнейший туристический потенциал. Так, въездной поток в регион по сравнению с 2017-м увеличился в два раза - с трех до шести миллионов человек. И это притом что население всей Ленобласти составляет всего около двух миллионов.

Стенд региона на форуме оформили в виде уголка живой природы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Произошло это благодаря тому, что регион не просто занимается улучшением и развитием уже существующей туристической инфраструктуры, но и создает принципиально новые продукты, в том числе такие, которых нет в Санкт-Петербурге. Сейчас, по словам Александра Дрозденко, их четыре: «Вело-47», «Тропа-47», «Курорт-47» и «Авто-47». Это позволило раздвинуть у людей рамки понимания, что такое Ленинградская область, и донести до них мысль, что в регионе есть еще много чего интересного, кроме парка Монрепо, Гатчинского дворца и других классических достопримечательностей.

Несмотря на внушительные результаты, работы впереди еще много. Поэтому одним из главных событий ПМЭФ-2023 стало подписание соглашения между Ленинградской областью и корпорацией «Туризм.РФ» о долгосрочном взаимодействии в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства.

- Ленинградская область очень заинтересована в сотрудничестве с корпорацией, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Мы боремся за туриста, а турист голосует ногами и деньгами. Нам очень важно развивать индустрию гостеприимства: уже сегодня нам не хватает 2,5 тысячи мест для комфортного размещения туристов. И, конечно, рассчитываем в этом плане в рамках подписываемого соглашения на поддержку корпорации «Туризм.РФ». Свою задачу - выделить порядочным инвесторам землю - мы понимаем и выполним.

В области расширится система газификации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГАЗ ПОДВЕДУТ ЕЩЕ В 500 ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ

Впрочем, живет Ленобласть, конечно, не только туризмом. На протяжении многих лет регион является одной из главных точек притяжения для ведущих российских компаний из самых разных сфер деятельности и постоянно развивает и расширяет сложившиеся с ними деловые и дружеские отношения. Так, на ПМЭФ Александр Дрозденко подписал крупное соглашение с ПАО «Газпром», рассчитанное сразу на три года - с 2023-го по 2025-й. Его ключевой момент - расширение системы газоснабжения в регионе. Благодаря налаженным связям с крупнейшим в России газовым холдингом за эти три года голубое топливо придет еще в 497 населенных пунктов Ленобласти - это на 20 процентов больше, чем планировалось изначально. Кроме того, компания продолжит строительство на территории региона газовых заправочных станций для автомобилей. За минувшие годы их в Ленобласти появилось восемь штук. А в скором времени в эксплуатацию введут еще одну - в городе Пикалево Бокситогорского района.

Ну и, наконец, в соглашении отдельно прописаны социальные обязательства «Газпрома» перед 47-м регионом.

- В рамках проекта «Газпром - детям» на территории области построено уже около ста спортивных сооружений, в том числе девять крупных физкультурно-оздоровительных комплексов, - сообщает администрация Ленобласти. - Сейчас начата реализация проектов сооружения ФОКа с универсальным залом в Ивангороде и ФОКа с бассейном и универсальным залом в Усть-Луге.

Построено уже около ста спортивных сооружений, будет еще больше. Фото: Олег ЗОЛОТО

МЕГАПОДДЕРЖКА ДЛЯ МЕГАПРОЕКТА

Крайне важным стало подписание соглашение с банком «Россия» о помощи в строительстве пятого и шестого этапа Широтной магистрали скоростного движения. ШМСД - это инфраструктурный мегапроект, который Ленобласть делит пополам с Петербургом. Ее протяженность должна составить более 27 километров, из которых 14 пройдут по территории Северной столицы, а 13 - по территории региона. Предполагается, что в Петербурге ШМСД позволит разгрузить центральные районы, а в Ленобласти подключится к Мурманскому и Колтушскому шоссе, улучшит транспортное сообщение с целым рядом территорий (в том числе с Кудрово, Янино, Новосаратовкой и Всеволожском) и откроет новые площадки для жилищного строительства. Стоимость такого проекта, понятное дело, космическая. В январе, например, только два этапа из шести городской Комитет по развитию транспортной инфраструктуры оценивал в 340 миллиардов рублей, поэтому строить магистраль будут по принципу ГЧП - государственно-частного партнерства. Со стороны Ленобласти к проекту уже подключился банк ВТБ, принявший на себя часть финансовых обязательств. Теперь может подключиться еще и «Россия».

- Сегодня мы закрепляем договоренности, что один из важнейших для Ленинградской области и Санкт-Петербурга транспортных проектов поддерживают наши надежные партнеры - ВТБ и банк «Россия», - объявил по итогам подписания соглашения Александр Дрозденко. - Пятый и шестой этапы Широтной магистрали скоростного движения действительно позволят не только разгрузить напряженные участки автомобильного движения в агломерации, но и откроют перспективу для дальнейшего развития индустриальных площадок и жилищного строительства. Уверен, что благодаря нашим партнерам совсем скоро мы сможем следить за новостями со строительства финальных участков ШМСД в Ленинградской области.

В целом ПМЭФ-2023 однозначно стал для Ленобласти одним из самых успешных. Причем видно это не только по объему привлеченных инвестиций, но и по их исполнимости. Как подчеркнул сам Александр Дрозденко, за последние пять лет в регионе успешно довели до финального этапа более 82 процентов соглашений, заключенных в разные годы на разных форумах. Это фантастический результат, особенно с учетом того, что нормой считается показатель в 50 процентов.

- Мы - флагман форума, метеор форума, на нас не стыдно равняться, - сказал в заключение своей работы на полях ПМЭФ Александр Дрозденко. - Мы сменили географию экспорта, в регион приходят новые компании, у нас стало меньше инвесторов с европейским, скандинавским капиталом, но от этого наша экономика не стала менее привлекательна. Соглашения, которые мы подписали, - это более 10 тысяч новых, хороших, высокооплачиваемых рабочих мест, это налоги в бюджет, а значит, возможность реализовывать социальные программы региона.

А ЧТО ЕЩЕ?

Кроме того, о чем мы рассказали вам выше, Ленобласть на полях ПМЭФ-2023 подписала еще целый ряд перспективных и важных соглашений:

- создание сети новых зарядных станций для электромобилей вместе с дочкой «Росатома» - ООО «АтомЭнерго»

- создание Регионального координационного центра, который будет собирать и анализировать данные о социально экономическом положении в регионе вместе с Аналитическим центром при правительстве Российской Федерации

- расширение производства кормов для кошек и собак с компанией «ФАВА»

- поддержка некоммерческих организаций по помощи людям с инвалидностью, спортивных и экологических проектов с компанией «НОВАТЭК»

- организация бизнес-миссий в дружественные страны для поиска новых рынков для областных производителей, а также привлечения новых поставщиков и заказчиков вместе с Тихоокеанско-Евразийским Деловым Альянсом по развитию экономических и торговых отношений;

- договор о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах с Тульской областью.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

659 700 000 рублей - именно столько стоила одна минута времени, проведенная губернатором Ленобласти Александром Дрозденко на ПМЭФ-2023. Такой любопытной статистикой поделилась администрация региона. Там подсчитали, что губернатор работал на площадке форума 1353 минуты, а потом разделили на это число общую сумму заключенных соглашений - напомним, набежало почти 900 миллиардов рублей.

СПРАВКА «КП»

Крупнейшие соглашения, заключенные на ПМЭФ:

- соглашение с компанией «РУСАЛ» по строительству глиноземного завода в Ломоносовском районе - 400 миллиардов рублей

- соглашение с группой компаний «Самолет» о сотрудничестве в сфере жилищного строительства и развития социальной инфраструктуры - 323 миллиарда рублей

- развитие спортивных и оздоровительных объектов всесезонного курорта «Охта Парк» - 12 миллиардов рублей

- строительство малотоннажного завода сжижения природного газа АО «Криогаз» - 10 миллиардов рублей.

КСТАТИ

На своем стенде Ленобласть в числе прочего представила десять локаций, наиболее перспективных для инвесторов в области туризма. В их число вошли:

- город-музей Выборг

- шхеры Выборгского залива

- песчаные пляжи Финского залива

- ладожские шхеры и пляжи

- озера Карельского перешейка

- всесезонные горнолыжные курорты

- круизные маршруты «Старая Ладога» и «Тихвин»

- юг Ленинградской области, включая Гатчину.