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Общество26 июня 2023 19:36

Какие соглашения заключила Ленобласть на ПМЭФ-2023: новая дорога, развитие туризма и голубое топливо в каждый дом

Нынешний форум для 47 региона оказался успешнее прошлогоднего
Евгений МЕДВЕДЕВ
На ПМЭФ Александр Дрозденко рассказал, что Ленобласть имеет мощнейший туристический потенциал.

На ПМЭФ Александр Дрозденко рассказал, что Ленобласть имеет мощнейший туристический потенциал.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30 соглашений на общую сумму свыше 892 миллиардов рублей - таков результат Ленинградской области на Петербургском Международном экономическом форуме - 2023, который прошел в Северной столице с 14 по 17 июня. По деньгам это почти в три с половиной раза больше, чем прошлом году, и на 300 с лишним миллионов больше, чем удалось привлечь Санкт-Петербургу. «Комсомольская правда» подробно рассказывает, как Ленобласть провела ПМЭФ-2023 и каких успехов добилась.

БОРЬБА ЗА КАЖДОГО ГОСТЯ

Традиционно самая интересная часть ПМЭФ - стенды компаний и регионов. Территории и бизнес-сообщества стараются изо всех сил, пытаясь чем-то выделиться среди других: кто-то привозит высокотехнологичные макеты, кто-то делает упор на национальную идентичность и устраивает настоящие шоу с актерами в традиционных костюмах и народными инструментами. Ленобласть исключением не стала, но пошла при этом своим путем: стенд региона на форуме оформили в виде уголка живой природы. Пространство получилось предельно минималистичным по форме, но при этом насыщенным смыслом. Так, например, вместо стульев и кресел гостям предлагали располажиться на мягких войлочных «валунах», роль трибун для выступающих выполняли искусственные коряги, по диджитал-экранам с презентациями перспективных проектов вился «живой» изумрудный мох, а обойти все это великолепие можно было по почти что настоящей экологической тропе. Все это стало отображением главного тренда, на который нацелился регион, - развитие внутреннего туризма.

Понятный для гостей посыл «Инвестируй в Ленинградскую область».

Понятный для гостей посыл «Инвестируй в Ленинградскую область».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- До последнего времени мы не так сильно зависели от въездного туризма, как тот же Санкт-Петербург, - отметил на одной из деловых секций ПМЭФ-2023 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Хотя Петербург часто с нами «делился» туристическим потоком, особенно «мгновенным», когда гости, приезжавшие в Северную столицу на несколько дней, заглядывали в том числе и к нам.

Однако, по словам Александра Дрозденко, последние годы показали, что Ленобласть имеет мощнейший туристический потенциал. Так, въездной поток в регион по сравнению с 2017-м увеличился в два раза - с трех до шести миллионов человек. И это притом что население всей Ленобласти составляет всего около двух миллионов.

Стенд региона на форуме оформили в виде уголка живой природы.

Стенд региона на форуме оформили в виде уголка живой природы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Произошло это благодаря тому, что регион не просто занимается улучшением и развитием уже существующей туристической инфраструктуры, но и создает принципиально новые продукты, в том числе такие, которых нет в Санкт-Петербурге. Сейчас, по словам Александра Дрозденко, их четыре: «Вело-47», «Тропа-47», «Курорт-47» и «Авто-47». Это позволило раздвинуть у людей рамки понимания, что такое Ленинградская область, и донести до них мысль, что в регионе есть еще много чего интересного, кроме парка Монрепо, Гатчинского дворца и других классических достопримечательностей.

Несмотря на внушительные результаты, работы впереди еще много. Поэтому одним из главных событий ПМЭФ-2023 стало подписание соглашения между Ленинградской областью и корпорацией «Туризм.РФ» о долгосрочном взаимодействии в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства.

- Ленинградская область очень заинтересована в сотрудничестве с корпорацией, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Мы боремся за туриста, а турист голосует ногами и деньгами. Нам очень важно развивать индустрию гостеприимства: уже сегодня нам не хватает 2,5 тысячи мест для комфортного размещения туристов. И, конечно, рассчитываем в этом плане в рамках подписываемого соглашения на поддержку корпорации «Туризм.РФ». Свою задачу - выделить порядочным инвесторам землю - мы понимаем и выполним.

В области расширится система газификации.

В области расширится система газификации.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГАЗ ПОДВЕДУТ ЕЩЕ В 500 ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ

Впрочем, живет Ленобласть, конечно, не только туризмом. На протяжении многих лет регион является одной из главных точек притяжения для ведущих российских компаний из самых разных сфер деятельности и постоянно развивает и расширяет сложившиеся с ними деловые и дружеские отношения. Так, на ПМЭФ Александр Дрозденко подписал крупное соглашение с ПАО «Газпром», рассчитанное сразу на три года - с 2023-го по 2025-й. Его ключевой момент - расширение системы газоснабжения в регионе. Благодаря налаженным связям с крупнейшим в России газовым холдингом за эти три года голубое топливо придет еще в 497 населенных пунктов Ленобласти - это на 20 процентов больше, чем планировалось изначально. Кроме того, компания продолжит строительство на территории региона газовых заправочных станций для автомобилей. За минувшие годы их в Ленобласти появилось восемь штук. А в скором времени в эксплуатацию введут еще одну - в городе Пикалево Бокситогорского района.

Ну и, наконец, в соглашении отдельно прописаны социальные обязательства «Газпрома» перед 47-м регионом.

- В рамках проекта «Газпром - детям» на территории области построено уже около ста спортивных сооружений, в том числе девять крупных физкультурно-оздоровительных комплексов, - сообщает администрация Ленобласти. - Сейчас начата реализация проектов сооружения ФОКа с универсальным залом в Ивангороде и ФОКа с бассейном и универсальным залом в Усть-Луге.

Построено уже около ста спортивных сооружений, будет еще больше.

Построено уже около ста спортивных сооружений, будет еще больше.

Фото: Олег ЗОЛОТО

МЕГАПОДДЕРЖКА ДЛЯ МЕГАПРОЕКТА

Крайне важным стало подписание соглашение с банком «Россия» о помощи в строительстве пятого и шестого этапа Широтной магистрали скоростного движения. ШМСД - это инфраструктурный мегапроект, который Ленобласть делит пополам с Петербургом. Ее протяженность должна составить более 27 километров, из которых 14 пройдут по территории Северной столицы, а 13 - по территории региона. Предполагается, что в Петербурге ШМСД позволит разгрузить центральные районы, а в Ленобласти подключится к Мурманскому и Колтушскому шоссе, улучшит транспортное сообщение с целым рядом территорий (в том числе с Кудрово, Янино, Новосаратовкой и Всеволожском) и откроет новые площадки для жилищного строительства. Стоимость такого проекта, понятное дело, космическая. В январе, например, только два этапа из шести городской Комитет по развитию транспортной инфраструктуры оценивал в 340 миллиардов рублей, поэтому строить магистраль будут по принципу ГЧП - государственно-частного партнерства. Со стороны Ленобласти к проекту уже подключился банк ВТБ, принявший на себя часть финансовых обязательств. Теперь может подключиться еще и «Россия».

- Сегодня мы закрепляем договоренности, что один из важнейших для Ленинградской области и Санкт-Петербурга транспортных проектов поддерживают наши надежные партнеры - ВТБ и банк «Россия», - объявил по итогам подписания соглашения Александр Дрозденко. - Пятый и шестой этапы Широтной магистрали скоростного движения действительно позволят не только разгрузить напряженные участки автомобильного движения в агломерации, но и откроют перспективу для дальнейшего развития индустриальных площадок и жилищного строительства. Уверен, что благодаря нашим партнерам совсем скоро мы сможем следить за новостями со строительства финальных участков ШМСД в Ленинградской области.

В целом ПМЭФ-2023 однозначно стал для Ленобласти одним из самых успешных. Причем видно это не только по объему привлеченных инвестиций, но и по их исполнимости. Как подчеркнул сам Александр Дрозденко, за последние пять лет в регионе успешно довели до финального этапа более 82 процентов соглашений, заключенных в разные годы на разных форумах. Это фантастический результат, особенно с учетом того, что нормой считается показатель в 50 процентов.

- Мы - флагман форума, метеор форума, на нас не стыдно равняться, - сказал в заключение своей работы на полях ПМЭФ Александр Дрозденко. - Мы сменили географию экспорта, в регион приходят новые компании, у нас стало меньше инвесторов с европейским, скандинавским капиталом, но от этого наша экономика не стала менее привлекательна. Соглашения, которые мы подписали, - это более 10 тысяч новых, хороших, высокооплачиваемых рабочих мест, это налоги в бюджет, а значит, возможность реализовывать социальные программы региона.

А ЧТО ЕЩЕ?

Кроме того, о чем мы рассказали вам выше, Ленобласть на полях ПМЭФ-2023 подписала еще целый ряд перспективных и важных соглашений:

- создание сети новых зарядных станций для электромобилей вместе с дочкой «Росатома» - ООО «АтомЭнерго»

- создание Регионального координационного центра, который будет собирать и анализировать данные о социально экономическом положении в регионе вместе с Аналитическим центром при правительстве Российской Федерации

- расширение производства кормов для кошек и собак с компанией «ФАВА»

- поддержка некоммерческих организаций по помощи людям с инвалидностью, спортивных и экологических проектов с компанией «НОВАТЭК»

- организация бизнес-миссий в дружественные страны для поиска новых рынков для областных производителей, а также привлечения новых поставщиков и заказчиков вместе с Тихоокеанско-Евразийским Деловым Альянсом по развитию экономических и торговых отношений;

- договор о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах с Тульской областью.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

659 700 000 рублей - именно столько стоила одна минута времени, проведенная губернатором Ленобласти Александром Дрозденко на ПМЭФ-2023. Такой любопытной статистикой поделилась администрация региона. Там подсчитали, что губернатор работал на площадке форума 1353 минуты, а потом разделили на это число общую сумму заключенных соглашений - напомним, набежало почти 900 миллиардов рублей.

СПРАВКА «КП»

Крупнейшие соглашения, заключенные на ПМЭФ:

- соглашение с компанией «РУСАЛ» по строительству глиноземного завода в Ломоносовском районе - 400 миллиардов рублей

- соглашение с группой компаний «Самолет» о сотрудничестве в сфере жилищного строительства и развития социальной инфраструктуры - 323 миллиарда рублей

- развитие спортивных и оздоровительных объектов всесезонного курорта «Охта Парк» - 12 миллиардов рублей

- строительство малотоннажного завода сжижения природного газа АО «Криогаз» - 10 миллиардов рублей.

КСТАТИ

На своем стенде Ленобласть в числе прочего представила десять локаций, наиболее перспективных для инвесторов в области туризма. В их число вошли:

- город-музей Выборг

- шхеры Выборгского залива

- песчаные пляжи Финского залива

- ладожские шхеры и пляжи

- озера Карельского перешейка

- всесезонные горнолыжные курорты

- круизные маршруты «Старая Ладога» и «Тихвин»

- юг Ленинградской области, включая Гатчину.

КАРТИНА ДНЯЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ