Тарифы на коммунальные услуги в Петербурге не изменятся до 1 июля 2024 года

С 1 июля традиционной индексации тарифов на КУ не будет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице в 2023 году не будут меняться тарифы на коммунальные услуги. Обычно индексация проходила с 1 июля, но в этот раз ее отменили. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по тарифам Петербурга.

- С 1 июля традиционной индексации тарифов на КУ не будет. Тарифы, установленные 1 декабря 2022 года, будут действовать более полутора лет – до 1 июля 2024 года, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Петербуржцам напомнили, что плата за коммунальные услуги включает в себя горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, бытовой газ в баллонах, электроэнергию и обращение с твердыми коммунальными отходами.

При наличии в доме печного отопления, жители должны платить еще и за твердое топливо.

Напомним, ранее жители Петербурга пожаловались на огромные суммы в новых единых квитанциях. В "ЕИРЦ" объяснили, что каждый случай нужно разбирать индивидуально. Следующим, с 1 июля, на новые квитанции перейдет Фрунзенский район.