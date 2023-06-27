«У нас для вас не только ВАЗ»: Какие автомобили сегодня можно купить в Петербурге

Пристально присмотрелись к автомобильным салонам в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Купить машину в Петербурге в 2023-м, конечно, не так просто, как, допустим, в 2019-м. Особенно, если смотреть на процесс с точки зрения денег. А вернее, их отсутствия. Прайс на новые модели подскочил на 30-40 процентов. И тем, кто помнит, как оценивали дилеры свою продукцию еще несколько лет назад, в автомагазине психологически нелегко. Ну а для тех, у кого либо память короткая, либо денег много, есть варианты, как обновить содержимое гаража.

Авто для патриота

Российские автопроизводители еще только восстанавливаются, после того как к нам перестали поступать иностранные детали, поэтому «Ладу» с автоматической коробкой в Петербурге вы не найдете. Новая Vesta Cross есть на механике в двух вариантах кузова и одном варианте комплектации.

Скоро названия машин вроде Geely станут обиходными и не будут чем-то непривычным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Завод сейчас начал производить автомобили с «автоматом», но они пока к нам не поступили. Нужно подождать до осени, - развели руками в салоне.

Цены при этом невысокие. Vesta Cross стоит полтора миллиона. Granta еще дешевле.

Вариант «российское, но с «автоматом» тоже есть. И дилер, услышав ваши вздохи, будет убеждать взять «досанкционную модель», разумеется, с пробегом. Иногда весьма приличным.

Когда покупатель проявит устойчивость к такого рода убеждениям и развернется, вам подмигнут и добавят, что у них в салоне есть китайский седан Kaiyi, который стоит до 2 млн рублей и обладает потрясающими характеристиками, например, автоматической коробкой передач.

Если вы гневно ответите, что настоящий патриот отечественного автопрома, то после этого вам стоит отправиться в салон УАЗ. Там вас будут ждать две модели: классическая «буханка» и «Патриот». «Патриот», конечно, более попсовый, но тоже без автомата и прочих иностранных наворотов. Если будете брать такой без кредита, то вам его предложат за 1,8 млн рублей. А если в кредит, то Ульяновск сделает скидку 200 тысяч. В наличии автомобилей достаточно.

В автосалонах Петербурга цены гораздо выше, чем на сайтах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Параллельные цены

Недавно Петербург облетела новость о возвращении Honda. Все обрадовались, но чуть позже стало понятно: это не совсем то, что мы все подумали. Просто японцев будут завозить по параллельному импорту.

В Петербурге его наладили неплохо, поэтому купить автомобиль хорошо знакомого бренда можно. Например, Toyota Camry - классная, надежная машина, раньше выпускалась в Петербурге и стоила относительно недорого. Сейчас Camry тоже можно купить, но это будет уже продукция не отечественного, а китайского завода. Цены атомные - от 4,5 млн рублей, и это не самая люксовая комплектация.

- Спрос есть в последнее время, - рассказали в автосалоне. - Юридические лица покупают, «физики» иногда. Выбор не очень большой, осталось около десяти машин по всему городу, четыре из них 2022 года, остальные более новые, но они на полмиллиона дороже. Приезжайте, берите скорее, у нас до конца месяца скидки. А потом завезут новую партию и машины будут уже дороже пяти стоить!

Машины едут в Петербург из Казахстана и Китая. Спасибо параллельному импорту. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Похожая ситуация и с другими моделями. Hyundai, например, доставляют из Казахстана. В автоцентре «Дакар» этим даже как будто гордятся: упоминание республики размещают на месте, приготовленном под номера. Небольшой седан i30 стоит 2,6 млн рублей (не тенге!). За новый SantaFe придется отдать 4,5 млн. Причем в отличие от более дешевых собратьев цену на этот автомобиль вы сразу не узнаете - нужно поговорить с менеджером. Остается верить в то, что цена не определяется на глаз по платежеспособности клиента.

Мода на «Омоду»

Если вам больно от «параллельных» цен, то есть альтернатива - китайский автопром. Тоже недешево, но хоть какие-то шансы зацепиться за нечто разумное.

Допустим, Kia Sportage в нормальной комплектации сейчас стоит больше 4 млн рублей. Сопоставимая с этой машиной Chery Tiggo Pro Max обойдется покупателю в 2,6 млн. Но это цены на сайте. В салоне прайс будет на 20-30 процентов выше, а когда вы расскажете про сайт, то вам ответят, что его просто давно не обновляли или вообще сделают удивленное лицо: «Что значит «сайт»?»

Но это, конечно, не все. Допустим, FAW Bestune T77, с которого АвтоВАЗ скопировал свою новую «Ладу X-Cross 5», спокойно продается у петербургских автодилеров с официальной гарантией 5 лет. Стоит чуть дороже 2 млн в зависимости от комплекта, но вариантов не так много: в одном автосалоне три машины, в другом и вовсе две.

Даже "Хонда" вернулась в Россию. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Если хотите под заказ, то нужно ждать поставок из Москвы, - говорят продавцы, - но цена, сами понимаете, может вырасти.

А вообще китайских вариантов множество. Особенно среди популярных в стране кроссоверов. Changan CS35, Haval F7, Omoda С5, Exeed LX - и это если не говорить об активно продававшихся еще до введения санкций Geely Coolray (собирается в Белоруссии) и Chery Atlas. Запоминайте все эти названия - вскоре они станут такими же обиходными, какими в девяностые-двухтысячные стали названия корейских и японских машин. В конце концов мы научились говорить «хендэ» вместо «хундай». Так и к «Омоде» привыкнем.

Сказано!

Сергей ВЛАСОВ, эксперт маркетплейса Банк авто

- С приостановкой работы западных, японских и корейских автопроизводителей на российском рынке освободилась огромная ниша для китайского автопрома. Продажи самых разных моделей уверенно растут уже несколько лет подряд. На фоне общей стагнации все марки из Поднебесной дружно отбирают рынок у других. Конкурировать с китайцами моделям, завезенным по параллельному импорту, сложно из-за цены, ну а нашему автопрому нужно время - два-три года, чтобы нарастить мощности и выйти на другой уровень. Тогда и цены немного выровняются.

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