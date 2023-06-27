Храм, аллея и новые проекты: чем, кроме мирового рекорда, запомнится полет Федора Конюхова на шаре «ФосАгро»

В честь полета Федора Конюхова и Ивана Меняйло на шаре "ФосАгро" будет возведена Церковь во имя Николая Чудотворца. Фото: ПАО «ФосАгро».

В конце марта этого года Федор Конюхов и Иван Меняйло установили рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре. 24 марта воздушный шар «ФосАгро» стартовал в Кировске Мурманской области и 26 марта рано утром совершил посадку в Хатанге Красноярского края. Полет проходил на высоте от 3 до 6 километров через Северный Ледовитый океан, Мурманскую, Архангельскую области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа и Красноярский край. Пилоты преодолели 2540 км и установили мировой рекорд, улучшив предыдущее достижение на 174 км. Экспедиция закончилась, но многие интересные события, связанные с ней, только начинаются.

НОВЫЙ ХРАМ

В честь полета Федора Конюхова и Ивана Меняйло на шаре "ФосАгро" будет возведена Церковь во имя Николая Чудотворца. Она появится в деревне Фёдора Конюхова в Тульской области.

Проект храма разработан самим путешественником и посвящён рекордному перелёту, который состоялся благодаря поддержке "ФосАгро". Именно поэтому в закладке храма Фёдор Конюхов пригласил поучаствовать работников компании с их близкими. Под руководством профессиональных каменщиков взрослые и дети уложили несколько первых кирпичей на фундамент будущей церкви, написав на них свои имена. Освятил место строительства храма Благочинный Заокского района Белевской Епархии Протоиерей Евгений Кириченко.

Фото: ПАО «ФосАгро».

Храм будет возведён во имя Николая Чудотворца – и этот выбор не случайный. Молитвы святому Николаю помогли Фёдору Конюхову преодолеть особенно трудный участок пути на воздушном шаре и вселили веру в успешный исход экспедиции. Икона с ликом святого побывала с путешественниками на высоте 5.820 метров. Теперь Николаевский храм будет встречать гостей на въезде в деревню – помолиться в нём смогут все желающие, а прежде – помочь со строительством. Принять трудников здесь всегда рады.

– Мы благодарим вас с отцом Евгением, что вы приехали на освящение. Это будет большой красивый храм. Сегодня мы его заложили и будем строить с помощью Божьей, Николая Чудотворца и каждого из вас, – обратился к гостям Фёдор Конюхов. – Спасибо родителям, что вы приехали с детками! Важно то, что компания «ФосАгро» поддерживает не только работников, но и думает о их близких, о духовном развитии детей.

Фото: ПАО «ФосАгро».

ФРУКТОВАЯ АЛЛЕЯ

Ещё одним совместным добрым делом стала высадка фруктовой аллеи. 20 сливовых деревьев украсят территорию деревни и будут символизировать 20-летие программы поддержки образования и детского спорта – «Детям России - образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), ключевого социального проекта «ФосАгро». В пяти городах присутствия химической компании в орбиту ДРОЗДа вовлечены более 50 000 человек – тех, кто занимается там на постоянной основе и тех, кто участвует в регулярных физкультурно-образовательных мероприятиях и творческих фестивалях под его эгидой. Именно ДРОЗДу ранее посвятил свой рекордный полёт Фёдор Филиппович Конюхов. По его словам, ценности этого проекта и компании «ФосАгро» находят отклик в его душе.

– Духовность невозможна без здоровья, без образования – это человек не полной гармонии. Все это есть в движении ДРОЗД, которому мы посвятили наш фруктовый сад. Я думаю, у нас впереди ещё много общих добрых дел! – отметил Фёдор Конюхов.

Фото: ПАО «ФосАгро».

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Одно дело читать и смотреть сюжеты о мировом рекорде, и совсем другое – лично задать вопросы тому, кто его установил. Федор Конюхов всегда охотно общается с детьми и взрослыми, делится историями из своей насыщенной жизни. И, конечно, напоминает о необходимости бережного отношения к природе. По словам Фёдора Конюхова, в партнёрстве с компанией "ФосАгро" планируются новые проекты. В частности, парк национальных деревьев России, где на одной территории будут представлены растения из разных регионов страны.

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