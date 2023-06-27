СберАвтоТех и Globaltruck запускают коммерческие грузовые беспилотные перевозки по трассе М-11 «Нева». Фото: пресс-служба Сбербанка.

СберАвтоТех — компания-разработчик технологии автономного вождения — и один из ведущих автомобильных грузоперевозчиков Globaltruck запускают коммерческие беспилотные грузоперевозки.

Беспилотные магистральные седельные тягачи СберАвтоТеха будут перевозить грузы компании Globaltruck по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва в пределах трассы М-11 «Нева».

Грузовики будут выполнять перевозки в беспилотном режиме. При этом в соответствии с установленными требованиями в кабине автомобиля будет находиться водитель-испытатель для контроля безопасности поездки.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка:

«Сегодня мы запускаем новый совместный проект с нашими партнёрами — коммерческие беспилотные грузоперевозки. Уже проделана большая работа: разработаны и сертифицированы первые прототипы беспилотных грузовиков, создана высокоточная цифровая карта трассы М-11, протестированы тягачи по действующим маршрутам Globaltruck. Планируем задействовать все свои мощности для масштабирования этого проекта».

Илья Дмитриев, председатель Совета директоров ПАО «Глобалтрак Менеджмент»:

«Цифровизация и автоматизация процессов – основные драйверы отрасли грузоперевозок. Участие в проекте позволит оценить экономическую эффективность автономных технологий. Мы также смотрим на беспилотные перевозки в более глобальной перспективе. Данные, которые можно будет получать от электроники и «умных» систем автомобилей, будут полезны для развития цифровых логистических платформ, оптимизации взаимодействия грузовладельцев и перевозчиков, развития инфраструктуры и улучшения клиентского опыта в целом». Реклама.