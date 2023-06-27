В России растет число банкоматов

Растет и число пользователей банкоматов. Фото: пресс-служба Сбербанка.

На протяжение нескольких лет число банкоматов в России сокращалось - такие данные приводит Центробанк. Исключением был 2019 год, по итогам которого их количество немного выросло. Однако за IV квартал 2022 года общее число банкоматов в России, напротив, чуть выросло по сравнению с III кварталом. Таким образом, прервался тренд на сокращение парка банкоматов в стране, который наблюдался с конца 2020 года, сообщает Центробанк.

Растет и число пользователей банкоматов. Так, ежемесячная аудитория банкоматов Сбера достигла 64 млн человек. Доступность устройств составляет 96%, а это значит, что воспользоваться ими можно практически всегда. Благодаря интеллектуальной системе управления сетью устройств самообслуживания 56% клиентов Сбера могут добраться до банкомата за пять минут из дома или с работы, 92% — за 15 минут. Сегодня 74% клиентов осуществляют идентификацию в банкоматах Сбера бесконтактно, с помощью карт и смартфонов.

По мнению экспертов, рост числа банкоматов связан с необходимостью модернизировать парк устройств. В том числе и на фоне ухода с российского рынка западных производителей. К примеру, 90% программного обеспечения банкоматов работает на собственной разработке Сбера InterSphere, это обеспечивает их независимость от иностранных вендоров.

Кстати, в конце июня Сбер отмечает 35-летие своего банкоматного сервиса.

- За эти годы мы прошли путь от простейшего банкомата, работавшего только на снятие наличных, до интеллектуальных многофункциональных устройств с технологией рециркуляции наличных, управляемых собственным программным обеспечением и своей системой мониторинга. В этом году Сбер вышел на новый этап развития банкоматного сервиса, предложив наработанную за годы экспертизу рынку — другим банкам и вендорам, - говорит Татьяна Галкина, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка.