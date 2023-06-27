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Общество27 июня 2023 14:08

Искусственный интеллект и беспилотники: Ученые рассказали, как остановить разрушение почвы

Использование химии в сельском хозяйстве приводит к исчезновению чернозема
Иван МАЛЬКОВ
Ученые НОЦ разрабатывают технологии для сельского хозяйства, позволяющие наращивать урожаи, не истощая почву.

Ученые НОЦ разрабатывают технологии для сельского хозяйства, позволяющие наращивать урожаи, не истощая почву.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С каждым годом на планете становится все больше людей, и вместе с этим острее встает вопрос: «Как вырастить больше еды?». Увеличением плодородия почвы без вреда для экологии занимаются и в России. Университеты шести регионов страны объединились под крышей Научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «Инженерия будущего», чтобы вместе работать над созданием прорывных технологий для сельского хозяйства. Для этого там создали отдельный комитет «Умное Агро», который возглавила Людмила Орлова.

- Продовольственный рынок очень важен, потому что многие говорят, что еда - новая нефть, - говорит Людмила Орлова. - Это вопрос номер один для развивающихся стран, а Россия является действительно крупным поставщиком. Для динамичного развития сельского хозяйства необходимы новые технологии - они востребованы аграриями. Например, системы дистанционного зондирования земли и мониторинга земли - они очень помогают. Плюс, беспилотники, как воздушного типа, так и наземного. Многие тракторы уже обладают возможностью автопилотирования. Мы должны создать технологии, позволяющие оставить землю своим потомкам в том состоянии, в котором приняли ее от наших предков. Например, мы занимаемся углеродной нейтральностью - сохраняем почву через технологии, которые приводят к меньшим выбросам углерода.

По словам Людмилы Владимировны, сегодня одна из главных проблем России - эрозии почвы. Работая «по-старинке», то есть используя много химии, аграрии разрушают чернозем. Чтобы остановить деградацию почв российские ученые и инженеры создают полигоны, на которых отрабатываются методики ресурсосберегающего, регенеративного, или, по-другому, карбонового земледелия. Проект позволит сократить выбросы углерода в атмосферу.

- Все шесть регионов НОЦ находятся примерно в одной климатической зоне, поэтому проблематика сельского хозяйства примерно у всех одинаковая, - говорит Людмила Орлова. - Ученые могут предложить земледельцам много полезного. Очень интересна разработка, которая снижает выбросы от техники в атмосферу. Востребованы технологии с использованием искусственного интеллекта, помогающие экономить средства и повышать продуктивность в сельском хозяйстве. Интересны исследования по беспилотным летательным аппаратам для обработки полей с минимумом выбросов в почву. Мы начинаем широко использовать гиперспектральные камеры на дронах. Камера позволяет человеку с помощью программ увидеть мир иначе. Специальные линзы и детали из космических технологий переходят на службу аграриям - такие разработки очень конкурентоспособны.

Подобные исследования - не из дешевых. В прошлом году ученые потратили около двух с лишним миллионов рублей только на реагенты. Однако по словам Людмилы Орловой, за сохранение экологии отвечает каждое предприятие, каждый гражданин. К тому же ответственность за природу тесно связана с патриотизмом. Только когда все поймут важность умного земледелия, проблема сможет сдвинуться с места.

БИЗНЕС-ПРЕСС