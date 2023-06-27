Искусственный интеллект и беспилотники: Ученые рассказали, как остановить разрушение почвы

Ученые НОЦ разрабатывают технологии для сельского хозяйства, позволяющие наращивать урожаи, не истощая почву. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С каждым годом на планете становится все больше людей, и вместе с этим острее встает вопрос: «Как вырастить больше еды?». Увеличением плодородия почвы без вреда для экологии занимаются и в России. Университеты шести регионов страны объединились под крышей Научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «Инженерия будущего», чтобы вместе работать над созданием прорывных технологий для сельского хозяйства. Для этого там создали отдельный комитет «Умное Агро», который возглавила Людмила Орлова.

- Продовольственный рынок очень важен, потому что многие говорят, что еда - новая нефть, - говорит Людмила Орлова. - Это вопрос номер один для развивающихся стран, а Россия является действительно крупным поставщиком. Для динамичного развития сельского хозяйства необходимы новые технологии - они востребованы аграриями. Например, системы дистанционного зондирования земли и мониторинга земли - они очень помогают. Плюс, беспилотники, как воздушного типа, так и наземного. Многие тракторы уже обладают возможностью автопилотирования. Мы должны создать технологии, позволяющие оставить землю своим потомкам в том состоянии, в котором приняли ее от наших предков. Например, мы занимаемся углеродной нейтральностью - сохраняем почву через технологии, которые приводят к меньшим выбросам углерода.

По словам Людмилы Владимировны, сегодня одна из главных проблем России - эрозии почвы. Работая «по-старинке», то есть используя много химии, аграрии разрушают чернозем. Чтобы остановить деградацию почв российские ученые и инженеры создают полигоны, на которых отрабатываются методики ресурсосберегающего, регенеративного, или, по-другому, карбонового земледелия. Проект позволит сократить выбросы углерода в атмосферу.

- Все шесть регионов НОЦ находятся примерно в одной климатической зоне, поэтому проблематика сельского хозяйства примерно у всех одинаковая, - говорит Людмила Орлова. - Ученые могут предложить земледельцам много полезного. Очень интересна разработка, которая снижает выбросы от техники в атмосферу. Востребованы технологии с использованием искусственного интеллекта, помогающие экономить средства и повышать продуктивность в сельском хозяйстве. Интересны исследования по беспилотным летательным аппаратам для обработки полей с минимумом выбросов в почву. Мы начинаем широко использовать гиперспектральные камеры на дронах. Камера позволяет человеку с помощью программ увидеть мир иначе. Специальные линзы и детали из космических технологий переходят на службу аграриям - такие разработки очень конкурентоспособны.

Подобные исследования - не из дешевых. В прошлом году ученые потратили около двух с лишним миллионов рублей только на реагенты. Однако по словам Людмилы Орловой, за сохранение экологии отвечает каждое предприятие, каждый гражданин. К тому же ответственность за природу тесно связана с патриотизмом. Только когда все поймут важность умного земледелия, проблема сможет сдвинуться с места.