Суд в Петербурге запретил распространять рэп Scally Milano по 14 ссылкам в Сети

Ранее силовики остановили концерт рэпера, а суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей. Фото: СОЦСЕТИ

Василеостровский районный суд Петербурга изучил рэп исполнителя Scally Milano в Петербурге. Ранее в инстанцию обратилась женщина, которая попросила запретить распространять в Сети несколько музыкальных композиций рэпера. Песни изучил эксперт.

- Экспертиза установила, что в текстах песен есть пропаганда употребления наркотиков. Также в рэпе одобряется продажа наркотических веществ. Да и исполнитель позиционирует себя как человек, который употребляет наркотики. У слушателя может появиться желание повторить действия автора, - сообщает Объединенная пресс-служба судов в Петербурге.

В итоге суд запретил распространять песни рэпера по определенным 14 ссылкам. Под запрет попали такие хиты исполнителя Scally Milano, как «Lovv66 - CBD FLOW», «О», «ДВА», «Сделать это».

Напомним, концерт рэпера в Петербурге 23 апреля закончился скандалом. Выступление остановили силовики, которые выяснили, что на площадке оказались пьяные подростки. Полицейские разбирались, кто налил детям алкоголь. А 14 июня суд оштрафовал Scally Milano на 40 тысяч рублей из-за видеозаписи концерта, где он критикует армию России.