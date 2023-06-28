Смартфон в помощь: Топ полезных приложений для людей старшего поколения

Гаджет может стать компетентным помощником. Фото: freepik.com.

ГОСУСЛУГИ И ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Эти приложения не нуждаются в представлении, но немало людей почему-то не устанавливают их на телефон, предпочитая ходить по МФЦ, пенсионным, социальным центрам и прочим службам ногами. После установки приложений получать любую информацию насчет выплат, пособий и многих государственных услуг можно дистанционно. Это очень удобно.

МОБИЛЬНЫЙ БАНК

Мобильный банкинг заметно упрощает жизнь современного человека. С его помощью можно настроить автоплатежи за «коммуналку» и не тратить драгоценное время на поход в отделение банка или почты. Можно перевести деньги родственникам или детям, не выходя из дома, или получать переводы от них. При желании можно завести копилку и откладывать понемногу на какую-то крупную покупку. Некоторые банки помогают своим клиентам с установкой мобильного приложения. Так, в Сбере клиентам не только бесплатно настраивают интернет-банк, но и учат им пользоваться, а также помогают подключить определитель входящих нежелательных звонков и установить сертификаты НУЦ Минцифры России, что тоже важно для безопасности и удобства.

СЕРТИФИКАТЫ МИНЦИФРЫ

Зарубежные компании начали отзывать сертификаты безопасности у российских сайтов, а без этих сертификатов ваши личные данные недостаточно защищены, поэтому при попытке зайти на сайт вы увидите предупреждение о небезопасности ресурса. Установка российских сертификатов дает безопасный доступ к государственным и банковским сервисам.

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

С возрастом люди принимают больше лекарств, их легко перепутать или забыть выпить. Специальные приложения следят за графиком приема препаратов, сигнализируют о времени принятия таблеток и ведут учет домашнего лекарственного запаса. Некоторые приложения помогают правильно определять более доступные аналоги и отыскать препарат по симптомам заболеваний.

ЛУПА

Есть множество различных приложений, которые увеличивают предметы при наведении камеры на них. Такой помощник незаменим в магазине или аптеке, когда мелкий шрифт на упаковке или инструкции даже в очках прочитать бывает сложно. Мобильные лупы удобны и просты в использовании, а некоторые из них могут называть предметы, которые попали в кадр.

СКАНЕР QR- И ШТРИХКОДОВ

Еще одно полезное приложение для походов в магазин. Оно не просто отсканирует данные, но и покажет информацию о товаре. По кодам сразу можно найти и цены, и отзывы. С помощью этого приложения также можно оплачивать квитанции и некоторые покупки.

ПЛАНИРОВЩИК БЮДЖЕТА

Есть разные программы, простые в использовании, которые помогут понять, куда и на что уходят деньги. Приложение подсчитает текущий баланс всех счетов и покажет структуру трат и поступлений. Совместный кошелек позволит вести учет трат всех членов семьи в одном аккаунте. Можно добавлять собственные категории расходов и доходов, настраивать их цвета и иконки, менять тему оформления, создавать напоминания о регулярных платежах.

ВАЖНО

Как установить приложения на смартфон

Далеко не все люди старшего поколения в ладах с современными технологиями, тем не менее приложения могут помочь даже самым неопытным из них. Главное - установить их и понять, как пользоваться. Сделать это можно бесплатно одним из следующих способов:

- попросить о помощи взрослых детей, если они, конечно, могут справиться с этой задачей

- обратиться к более опытным друзьям и знакомым, но только если вы им полностью доверяете.

- обратиться в офис своего банка. К примеру, во всех офисах Сбера в Санкт-Петербурге на смартфон бесплатно можно установить Сбербанк Онлайн и некоторые другие полезные сервисы. Сотрудник банка поможет провести необходимые настройки и запустить приложения.