Бег по-новому: в Петербурге пройдет командный марафон Экиден. Фото: организатор забега.

РОДОМ ИЗ ЯПОНИИ

Экиден появился в Японии более 100 лет назад. Основал этот вид соревнований участник Олимпийских игр 1912 года по марафонскому бегу Сидзо Канакури. Классический экиден – это 6 участников, которые бегут марафонскую дистанцию 5 км – 10 км – 5 км – 10 км – 5 км – 7,195 км. Главная особенность забега - люди бегут в командах и представляют какую-либо организацию, учебное заведение, компанию, беговой клуб или даже семью. Часто даже незнакомые прежде участники объединяются, чтобы вместе преодолеть марафон.

- Это отличная возможность увлечь и объединить людей. Экиден - своего рода корпоративный тимбилдинг, укрепляющий командный дух. С другой стороны, это еще и очень захватывающее зрелище, за которым интересно наблюдать с трибун или онлайн. Поэтому во всем мире экиден очень популярен и собирает гораздо большую аудиторию, чем марафоны, - рассказывает Президент федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов.

Фото: организатор забега.

БЕЖАТЬ ВМЕСТЕ

Кстати, именно у Дмитрия Павлова появилась идея провести экиден в России. В 2019 году он принимал участие в Токийском марафоне и увидел рекламу экидена. Оказалось, что командная эстафета у японцев гораздо популярнее любых марафонов.

- В Петербурге большинство участвующих в забегах людей - любители, они бегают для удовольствия, а значит экиден им точно понравится, - считает Дмитрий Павлов.

Чуть позже идею провести экиден поддержал двукратный чемпион России по марафонскому бегу Юрий Чечун. Он стал рейс-директором мероприятия.

- Сейчас Россия переживает настоящий беговой бум, в каждом городе есть множество беговых школ и групп, каждая из которых по сути сама по себе. Бежать в одиночку, может быть, и проще, но не так увлекательно, поэтому мы хотим объединить бегунов и беговые коллективы в команды, дать им возможность преодолеть марафонскую дистанцию сообща, - говорит Юрий Чечун. - Возможно, тех, кому бег не особо интересен, заинтересует как раз командная эстафета, связанные с ней эмоции.

Фото: организатор забега.

БЫТЬ ПЕРВЫМИ

Экиден станет первым в России командным марафоном в центре города - событием всероссийского масштаба. Стартовать и финишировать участники забега будут на Исаакиевской площади, а маршрут пройдет по Дворцовому и Благовещенскому мосту, площади Трезини, Английской и Адмиралтейской набережным. Для зрителей будет организована трибуна, чтобы пробегающих было хорошо видно и за них можно было болеть. Для тех, кто не сможет присутствовать на трибунах, будет идти онлайн-трансляция. Вместо эстафетной палочки бегуны будут передавать друг другу ленту, перекинутую через плечо. В нее зашиты два чипа для отслеживания результата, а также может быть изображен логотип или название компании, которую представляют участники забега.

Фото: организатор забега.

- Мы разделили команды в зависимости от уровня подготовки участников, придумали много номинаций для призеров и победителей, чтобы победителей было как можно больше. Наша основная цель - привлечь как можно больше любителей, представляющих различные предприятия, учреждения, компании и так далее. Команды могут быть мужскими, женскими или смешанными, - говорит Юрий Чечун.

Ну а в планах у организаторов вывести экиден на мировой уровень. И в очередной раз подтвердить статус Петербурга, как беговой столицы.

Фото: организатор забега.

КОНКРЕТНО

Экиден состоится 9 июля 2023 года в 9 утра. Старт и финиш на Исаакиевской площади, там же будут расположены трибуны для болельщиков. Принять участие в забеге могут все желающие от 14 лет и старше. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте. Если у вас нет команды – вам помогут её подобрать в разделе «Ищу команду».