Генерал МВД Александр Травников попал в жесткую аварию на квадроцикле в Ленобласти

Александр Травников получил серьезные травмы. Фото: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации

Бывший начальник Санкт-Петербургского университета МВД России Александр Травников попал в серьезную аварию. Известно, что он разбился на квадроцикле и сейчас находится в больнице. Врачи оценили его состояние как тяжелое. Об этом 28 июня рассказал источник spb.kp.ru.

- Травников катался на квадроцикле в деревне Липовая гора в Ленобласти. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в препятствие. Врачи оценили его состояние как тяжелое, - сообщает источник.

Какие именно травмы получил бывший полицейский, пока не сообщается. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Напомним, Александра Травникова назначили начальником Санкт-Петербургского университета МВД России в июне 2018 года. В этой должности он был до конца 2022 года. Ранее он также работал в уголовном розыске и был начальником УМВД по Центральному району Петербурга.