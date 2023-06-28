В котельных Петербурга проходят противоаварийные тренировки. Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

На днях противоаварийная тренировка прошла в котельной ООО «Петербургтеплоэнерго», расположенной в Центральном районе Санкт-Петербурга на ул. Черняховского. Помимо работников «Петербургтеплоэнерго», в тренировке приняли участие сотрудники газораспределительной организации и представители администрации района.

Цель тренировки – оценить действия персонала котельной при прекращении подачи основного вида топлива – газа. Участники выполнили учебные задачи по локализации и ликвидации аварийной ситуации на сетях газораспределения. Данная тренировка показала высокий уровень взаимодействия между подразделениями организации, газовой службой и администрацией района при возникновении чрезвычайной ситуации, а также способствовала повышению квалификации персонала.

КСТАТИ

Всего в 2023 году ООО «Петербургтеплоэнерго» запланировано 108 противоаварийных и 6 противопожарных тренировок. Регулярно проводимые тренировки помогают систематически повышать квалификацию персонала компании в области предотвращения и ликвидации последствий аварийных ситуаций.