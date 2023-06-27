Монгольский концерт «Музыка о небесах» пройдет 28 июня в Екатерининском собрании

Монгольские артисты дадут концерт в Петербурге. Фото: предоставлено организаторами

Санкт-Петербург, встречай уникальную культуру Монголии. 28 июня в Большом зале Екатерининского собрания Центр национальной культуры "Петербург - концерт" совместно с Монгольской государственной консерваторией выступят с "Музыкой о небесах".

Монгольские народы издавна славятся неповторимым своеобразием своей культуры.

Музыка отсылает к главному объекту поклонения древних монголов - к Вечному Синему Небу (Мунх Хух Тенгри).

Исполнители смогут удивить необычайным спектром музыкальных специальностей: от таких древних национальных инструментов как ятга, ёочин, морин хуур и бишгуур до современных техник композиторского мастерства.

Концертная программа будет наполнена свистом ветра и дыханием степи. Она унесёт слушателя к истокам жизни монгольского народа. Приходите погрузиться в культуру древней Монголии!