Джаз-группа The Male Ensemble Philippines выступит на фестивале «Вселенная звука» в Петербурге

Филиппинские артисты приедут в Петербург с джаз-концертом. Фото: предоставлено организаторами

1 июля при участии посольства Республики Филиппины в Екатерининском собрании выступит вокальная группа The Male Ensemble Philippines.

Культура Филиппин сможет представить слушателю оригинальное сочетание местного звучания с элементами азиатких, испанских и латиноамериканских музыкальных жанров.

Группа The Madrigal Singers (Филиппинские мадригалисты) была создана в 1963 году при колледже в Дилимане, а уже сегодня это всемирно известная ассоциация, куда и входит The Male Ensemble Philippines, состоящая из блистательных вокалистов: Джон Филипп Матео Баутиста, Нильс Эмерсон Рэйес Флорес, Амиэль Джоб Баутиста Ливанаган, Или Мэттью Юкоко Маньяно, Хуан Паоло Кеведо Панагсага и Томас Умберто Канете Виртуцио-младший.

Их всех объединяет любовь к джазовому жанру, которую они дарят своим слушателям.

Не упустите возможность близко познакомиться с Филиппинскими звёздами и вживую прочувствовать культуру Филиппин!