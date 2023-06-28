Политики, бизнесмены, актеры и писатели: «Комсомолка» соберет ярких жителей Северной столицы на главном вечере этого лета

«Комсомольская правда в Петербурге» празднует 30-летие. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге живут удивительные люди! Весь год на страницах газеты «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», сайте и радио мы рассказывали об актерах, спортсменах, музыкантах, общественных деятелях и просто замечательных людях. 29 июня придет время подвести итоги и вручить премию «Медиаперсона года - 2023» тем, кто внес особый вклад в жизнь нашего города или просто полюбился читателям. На сцену выйдут политики, бизнесмены, известные актеры, писатели и герои публикаций «КП».

Церемония награждения пройдет на «Белом балу» - особой светской вечеринке. Белый - потому что белые ночи. Бал - потому что пышно и весело. С 2014 года на него съезжаются важные и яркие жители Северной столицы: от первых лиц города до знаменитостей федерального масштаба.

В 2022 году мероприятие прошло в открытой киностудии «Лендок» - на малой родине всего ленинградского и петербургского документального кино. Тогда торжество было оформлено как большое путешествие по жанрам и эпохам кинематографа - от немого кино до фантастики о далеких планетах и иных формах жизни. Получилось эффектно.

Тогда памятную награду получил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский, глава Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов, знаменитая благотворитель и общественный деятель Маргарита Грачева и многие другие. А необычными гостями стали служебные овчарки Кадис и Есения.

В 2022 году мероприятие прошло в открытой киностудии «Лендок», а самыми необычными гостями вечера стали служебные овчарки Кадис и Есения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этот раз все будет еще более масштабно. Ведь в 2023-м «Комсомольская правда в Петербурге» празднует 30-летие! Официально филиал в Северной столице существует с 14 июля 1993 года. Первым директором и главным редактором была Ирина Потехина. С 1990 по 2001 год она работала собственным корреспондентом «Комсомольской правды» по Ленинграду и Северо-Западу, а сейчас она вице-Губернатор Санкт-Петербурга. Все эти 30 лет «Комсомолка» переживала все важные события для страны вместе с ее жителями - кризис, дефолт, деноминация. А также перемены в нашем городе - открытие дамбы, строительство Лахты, восстановление Спаса на Крови. За 30 лет в гостях у «Комсомолки» побывали тысячи гостей. Это те люди, которых знают и любят жители Санкт-Петербурга. Многие из них станут почетными гостями церемонии.

Не обошлось и без поддержки крупных компаний. Так, премиум партнером проекта выступил Банк Уралсиб, который входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

- Мы рады выступить партнером проекта, - отметил управляющий филиалом Банка Уралсиб в Санкт-Петербурге Ренат Сейфетдинов. - Премия «Медиаперсона года» - это всегда яркие, творческие, талантливые и неординарные лауреаты. Церемония награждения всегда является прекрасным местом для нетворкинга и неформального общения представителей бизнеса, власти, общественных объединений. Банк Уралсиб и медиагруппу «Комсомольская правда» связывают давние, ставшие уже дружескими отношения. Я рад, что мы выступаем партнером такого значимого и яркого события. Особенно ценно, что в этом году церемония приурочена к 30-летнему юбилею филиала «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

С каждым годом Петербург увеличивается в размерах, а вместе с ним и количество ярких событий и героев «КП». Поэтому на восьмой церемонии награждения «Медиаперсона года» будет целых 20 номинаций! Вести церемонию награждения будет известный российский актер театра и кино Андрей Носков вместе с актрисой и ведущей радио «Комсомольская правда в Петербурге» Ольгой Маркиной.

Также церемонию традиционно поддержала сеть медицинских центров «Медпомощь24». В этот раз компания стала премиум партнером мероприятия. В клиниках «Медпомощь24» не только придерживаются индивидуального подхода к пациентам, но и проводят обследования на современном оборудовании, а для исследований работает собственная лаборатория.

- Компания «Медпомощь24» уже не в первый раз поддерживает премию «Медиаперсона года», - отметил генеральный директор сети медицинских центров «Медпомощь24» Евгений Федоров. - «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» всегда делает очень правильные проекты с концентрированной подачей информации, поэтому мы всегда с большим удовольствием принимаем в них участие. «Белый бал» - очень важное мероприятие, потому что в этот день «Комсомолка» собирает в одном месте всех значимых лидеров мнений, а также награждает тех, кто определяет современную повестку города.

Гостей вечера ждет насыщенная культурная программа. Перед публикой выступят: ведущая эстрадная скрипка Санкт-Петербурга Анастасия Лаптева, знаменитый коллектив «Дунаевский Orchestra», основанный в 2011 году, артистом Молодежного театра на Фонтанке, Константином Дунаевским, а также камерный хор «Collegium Cantus» под руководством выпускницы Санкт-Петербургской консерватории Дарьи Голоушкиной. А в завершение вечера гостей ждет концерт знаменитых на всю страну музыкантов. Кого именно? Имена пока остаются в секрете. Смотрите прямую трансляцию торжественной программы вечера в группе «Комсомольская правда в СПб» в «ВКонтакте», а еще у каждого подписчика будет шанс выиграть приз прямо в эфире.

Список победителей, а также подробная праздничная программа пока останутся в тайне. Но поверьте, вас ждет много удивительного и захватывающего. Следите за новостями!

Мероприятие проходит при поддержке партнеров премии:

«Финам Премиум»

Инвесторы выбирают «Финам Премиум» за мгновенный доступ к мировым биржам и эксклюзивным условиям работы, персональное сопровождение и приоритетную поддержку. Торгуйте самостоятельно, пользуйтесь уникальными сервисами или выбирайте готовые инвестиционные решения, основанные на многолетней экспертизе брокера. «Финам Премиум» - разумные инвестиции для самых взыскательных.

Благотворительный фонд имени Погосяна Грачьи Мисаковича

Грачья Мисакович является Почетным меценатом Санкт-Петербурга. Как частное лицо и как руководитель одноименного благотворительного фонда, Грачья Мисакович Погосян установил, восстановил и отреставрировал порядка 400 объектов культурного, духовного и исторического значения. В то же время деятельность Грачьи Мисаковича затронула миллионы человеческих судеб и распространилась на 14 стран мира. Кроме того, меценат активно поддерживает общественные организации и жителей блокадного Ленинграда. В 2019 году за активную благотворительную деятельность он был удостоен знаком отличия «За благодеяние».

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