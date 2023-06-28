Переломал ребра и ключицу: Подробности жесткой аварии с участием генерала МВД Травникова в Ленобласти

Об аварии стало известно 28 июня. Фото: Санкт-Петербургский университет МВД РФ

Стало известно, как сейчас себя чувствует генерал МВД Александр Травников после жесткой аварии на квадроцикле. Состояние бывшего полицейского остается тяжелым, но он в сознании. Из больницы в Гатчине его перевели в НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе в Петербурге. Об этом сообщил источник spb.kp.ru.

- Врачи диагностировали у Александра Травникова переломы ребер, ключицы, травмы головы, - рассказал источник издания.

Позже станут известны результаты экспертизы на содержание алкоголя в крови. Напомним, генерал ездил на квадроцикле в деревне Липовая гора в Ленобласти. Он не справился с управлением и столкнулся с препятствием. На вертолете Травникова доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

С июня 2018 года Александр Травников работал начальником Санкт-Петербургского университета МВД России. В конце 2022 года этот пост генерал покинул. Известно, что в разные годы он был сотрудником уголовного розыска и возглавлял УМВД по Центральному району Петербурга.