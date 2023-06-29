Тараканы и отсутствие медкнижек: Число отравившихся в ресторане Петербурга на выпускных выросло до 50

В Петербурге зарегистрировали дело в отношении ресторана Grand Bianco, где отравилось 50 человек на выпускных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минувшие выходные ресторан Grand Bianco на набережной канала Грибоедова в Петербурге попал в очень неприятную историю. Шесть школ выбрали заведение для проведения выпускных. Но все закончилось отравлением детей и их родителей. 27 июня Роспотребнадзор заявлял о 19 случаях острой кишечной инфекции среди посетителей ресторана. Сейчас же число пострадавших выросло до 50 человек. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В ходе проведения внеплановой проверки выяснилось, что в заведении нарушили последовательность технологических процессов. То есть сырая пища могла соседствовать с готовым блюдом, а грязная посуда с чистой. Кроме того, не маркировались продукты, использовалась просрочка и нарушались условия хранения. Также в ресторане недостаточное количество столов, моечного и технологического оборудования.

- В помещениях есть тараканы, уборка проходит без применения дезинфицирующих средств, работают сотрудники без медицинских книжек, в гигиеническом журнале нет подписи ответственного за ежедневный осмотр работников, - добавляет пресс-служба.

В связи с выявленными нарушениями на юрлицо ресторана - ООО «ТК «Арсенал трейд» - завели административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Представитель ресторана согласился с результатами проверки и пообещал «устранить замечания».

Напомним, что после проверки из ресторана утилизировали 220 килограммов еды, а заведение на время закрыли. Сколько продлится ограничение, суд установит позже. Кроме того, свои проверки проводят следственный комитет и прокуратура.