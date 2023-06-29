Свыше половины петербуржцев копят на пенсию в Сбере онлайн. Фото: freepik.com.

Жители Санкт-Петербурга стали чаще откладывать на негосударственную пенсию в «цифре». К такому выводу пришли аналитики СберНПФ, изучив статистику по клиентскому портфелю за январь — май 2023 года.

С начала года 67% клиентов СберНПФ из Санкт-Петербурга оформили индивидуальный пенсионный план (ИПП) в «цифре». Доля тех, кто начал формировать негосударственную пенсию в онлайн, выросла на 4 процентных пункта по сравнению с прошлым годом. Любопытно, что женщины пользуются цифровыми решениями чаще мужчин — в 51% случаев.

Почти каждый второй (48%) цифровой договор заключили миллениалы (люди, рождённые в 1981–1996 годах).Ещё столько же (48%) онлайн-копилок на пенсию открыли представители поколения X (1965–1980 годы). Петербургские миллениалы начинают откладывать на негосударственную пенсию в «цифре» в среднем за 22 года до наступления пенсионных оснований, иксы — за 10 лет.

В январе — мае 2023 года петербуржцы с комфортной для себя периодичностью направляли в свои онлайн-копилки по 11,4 тыс. рублей, чтобы самостоятельно создать дополнительный капитал на пенсию. Мужчины в среднем выделяли на эту цель15 тыс. рублей, женщины — 8 тыс. рублей.

Алексей Ушенин, управляющий головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу:

«В январе — мае петербуржцы оказались на третьей строке рейтинга по числу договоров на индивидуальный пенсионный план, заключённых через цифровые каналы банка. В 86% случаев клиенты пополняют свои пенсионные копилки онлайн. Чаще других это делают представители поколения икс. Узнать размер своей будущей пенсии за несколько касаний им позволяет сервис Сбера Пенсионная витрина . Там же можно завести и пенсионную копилку». Реклама.