Катер перевернулся на Неве у причала Летнего сада

На борту катера находились три пассажира. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Волна перевернула катер на Неве. Это произошло около двух часов ночи 29 июня около причала Летнего сада в Петербурге. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

- Водитель судна вовремя заметил, что борт катера наполняется водой. Он сразу же направился к причалу. Все пассажиры успели подняться с катера, - говорится в сообщении ведомства.

Рядом проходил другой катер, и из-за этого поднялась волна. Вода перехлестнулась через борт, судно наклонилось и перевернулось.

До произошедшего на борту катера находились три человека, никто из них не пострадал. Сотрудникам транспортной полиции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне теплоход с пассажирами протаранил Адмиралтейскую набережную. Но на судне не нашли повреждений, причал тоже остался цел.