Выходные в Tele2 Art Space: киновечер, живая музыка и танцы под открытым небом

На площадке Tele2 Art Space оператор устроит киноконцерт и проведет вечеринку джазовых танцев. Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2 подготовила яркую программу на ближайшие выходные в летнем пространстве на Елагином острове. На площадке Tele2 Art Space оператор устроит киноконцерт и проведет вечеринку джазовых танцев, а также познакомит детей с классической музыкой.

1 июля в субботу в 17:00 в Tele2 Art Space состоится киноконцерт от проекта «Музыка с умом». Гости увидят немое кино «Огни большого города» с Чарли Чаплином в сопровождении живой фортепианной музыки Анастасии Мазуренко. Пианист-тапёр оживит старинную чёрно-белую историю живой импровизацией.

2 июля команда проекта «Музыка с умом детям» проведет познавательный концерт для всей семьи. Юных слушателей познакомят с произведениями Чайковского, Бетховена, Моцарта, Брамса, Вивальди, Вебера и Боккерини. На сцене выступят музыканты симфонического оркестра консерватории им. Римского-Корсакова — вместе с ними дети познакомятся со скрипкой и виолончелью, поиграют в музыкальные игры. Изюминкой концерта станут мелодии из старых-добрых мультфильмов, исполненные на струнных инструментах.

Завершить выходные можно в ритме джазовой музыки. 2 июля в 19:00 клуб джазовых танцев Summertime Swing проведёт танцевальный мастер-класс и вечеринку под ритмы линди-хопа, аутентичного джаза и чарльстона.

Tele2 Art Space — современное пространство для жителей Петербурга, где каждый сможет больше узнать об искусстве, посмотреть кинофильм или послушать лекцию — и всё это со скоростью мобильного интернета Tele2.

Партнерами пространства в этом году стали музыкальный интеллектуально-развлекательный проект «Музыка с умом», видеосервис Wink, образовательная платформа «Правое полушарие интроверта», школа джазовых танцев Summertime Swing, Государственная академическая капелла, Библиотека и арт-резиденция «ШКАФ».

Расписание лекций, кинопоказов и другие подробности о Tele2 Art Space можно узнать на сайте.

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