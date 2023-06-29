Восьмилетний школьник из Петербурга победил в федеральном экоконкурсе. Фото: freepik.com.

Цифровая экосистема МТС совместно с Московским зоопарком подвели итоги всероссийского экоконкурса для школьников, проходившего в рамках федерального образовательного проекта «Поколение М». Восьмилетний школьник Андрей Подойницын из Северной столицы вошел в число победителей онлайн-конкурса «Лаборатория ZOO», заняв второе место.

Научно-популярный конкурс «Лаборатория ZOO» по конструированию полезных поделок проводился на платформе pokolenie.mts.ru. Участникам от 6 до 14 лет нужно было создать мини-макет среды обитания для животных с использованием изученных в ходе мастер-классов приемов и техники, а после загрузить видео с презентацией своей работы на сайт. .

Андрей Подойницын отправил конкурсную работу на тему «Морские млекопитающие». Глиняный кит, смоделированный в виде острова, обеспечил ему второе место среди школьников всей страны. В качестве главного приза мальчик отправится на индивидуальную экскурсию в легендарный Московский зоопарк и пройдет мастер-класс по общению с животными.

В качестве главного приза мальчик отправится на индивидуальную экскурсию в легендарный Московский зоопарк. Фото: freepik.com.

«За всю многолетнюю историю проекта «Поколение М» призовые места получили свыше 30 детей из Санкт-Петербурга и Ленобласти. К примеру, Ярослав Николаев из города Сясьстрой победил в конкурсе с «Непоседами» и выступил вместе со звездами на концерте, посвященном 30-летию знаменитой студии. Вокальные способности петербуржца Кирилла Ефимова по достоинству оценила наставник проекта Полина Гагарина – в качестве награды юный артист посетил личный мастер-класс певицы. Надеюсь, эти примеры вдохновят других ребят принять участие в конкурсах проекта «Поколения М», чтобы не только развить свои творческие способности, но и заявить о себе на всю страну», – говорит директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Специальными призами конкурса «Лаборатория ZOO» также отмечены 15 ребят из МАУДО «Межшкольный учебный комбинат» города Кириши Ленинградская области.

О программе МТС «Поколение М»

«Поколение М» – это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества, разработанная цифровой экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта получают возможность пойти образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 детей.