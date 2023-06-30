Ветеранам и инвалидам боевых действий Ленобласти будет проще построить дом

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Депутаты областного парламента расширили перечень категорий граждан, которые могут претендовать на бесплатную древесину для строительства жилых домов. Теперь лес для личных нужд - до 150 кубов - однократно смогут получать ветераны и инвалиды боевых действий, проживающие в Ленобласти. Соответствующий законопроект был принят на 37-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области во втором и третьем чтениях. Сейчас аналогичный объем древесины получают многодетные семьи, они также могут использовать ее для строительства дома.

Инициатором законопроекта «О внесении изменений в статью 2 областного Закона «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Ленинградской области» стал прокурор области Сергей Жуковский. Он предложил расширить список категорий граждан, имеющих право на такой вид помощи от государства.

Во время обсуждения этого законопроекта депутаты обратили внимание на проблему: населению часто выделяют делянки в труднодоступных местах, до которых сложно добраться. Это происходит из-за того, что ближайшие лесные наделы находятся в аренде. Представители областного комитета по природным ресурсам пообещали решить вопрос и оперативно выделять удобные делянки в тех случаях, если арендаторы лесных наделов не продлевают договоры.