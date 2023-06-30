Ленобласть поддержит дружинников, защищающих госграницу

Теперь граница точно в безопасности. Фото: Олег УКЛАДОВ.

Не военные, а простые обыватели - многие сегодня оказывают посильную помощь пограничникам в рядах народной дружины. Они выходят на совместное патрулирование, выявляют подозрительных лиц и контрабандистов. Задача ответственная, а до недавнего времени неоплачиваемая. Ситуацию исправит законопроект, который наделяет местные власти полномочиями по материальной поддержке дружинников, участвующих в охране госграницы. На 37-м, заключительном перед летними каникулами заседании Законодательного собрания Ленинградской области депутаты приняли законопроект «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, расположенных полностью или частично на приграничных территориях Российской Федерации». Законопроект единогласно принят в трех чтениях и вступит в силу после его официального опубликования.

Документ был разработан для устранения правовой коллизии. Напомним, в Ленинградской области решение по выплатам дружинникам, участвующим в охране границы, было принято еще в конце прошлого года. В феврале были подготовлены соответствующие изменения в госпрограмму «Безопасность Ленинградской области», разработан порядок, который поддержала постоянная комиссия по законности и правопорядку Законодательного собрания. Однако позже выяснилось, что софинансировать можно полномочие, а не право.

Статьей 2 принятого законопроекта установлено, что иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходных обязательств по оказанию мер поддержки гражданам, участвующим на добровольных началах в защите государственной границы Российской Федерации в составе добровольных народных дружин по защите Государственной границы Российской Федерации, предоставляются в соответствии с методикой распределения и правилами предоставления, установленными нормативными правовыми актами правительства Ленинградской области.

КСТАТИ

35 добровольных народных дружин в составе 349 дружинников создано при подразделениях Пограничного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.