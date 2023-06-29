Ведущая скрипка Петербурга, музыкально-театральный оркестр и камерный хор: Рассказываем, кто прямо сейчас выступает на «Белом балу»

Анастасия Лаптева - ведущая эстрадная скрипка Санкт-Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этот теплый июньский вечер в пространстве VOKZAL 1853 особенно жарко! Сегодня проходит главная светская вечеринка «Комсомолки» - «Белый бал». На нем мы вручаем памятные награды «Медиаперсона года - 2023» петербуржцам, о которых чаще всего писала редакция КП в течение года. Свет софитов, щелканье фотоаппаратов и гром оваций - так «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» отмечает свое 30-летие!

Первые награды уже нашли своих героев. Титул «Медиаперсона года - 2023» уже получила основательница «КП в СПб» Ирина Потехина, мать-героиня Ирина Скрипко, а также легендарная музыкальная семья Горшеневых. А в перерывах между награждениями и теплыми словами благодарности, гостей развлекают известные артисты и музыканты.

Сегодня перед публикой выступает лауреат международных конкурсов, побывавший со своими музыкальными программами на гастролях в разных уголках России и зарубежья, единственная скрипачка России, выступавшая в Шоу «ЕДИНСТВО», посвященном 75-летию Президента РФ, ведущая эстрадная скрипка Санкт-Петербурга - Анастасия Лаптева.

За ней следовал номер известного камерного хора «Collegium Cantus» под руководством выпускницы Санкт-Петербургской консерватории Дарьи Голоушкиной. Также чарующие музыкальные композиции исполнил знаменитый коллектив «Дунаевский Orchestra», основанный в 2011 году артистом Молодежного театра на Фонтанке Константином Дунаевским,

Каждый номер был тщательно подготовлен и блестяще выполнен и поразил аудиторию музыкальным талантом и мастерством исполнения. Это подтвердили оглушительные аплодисменты из зала.

На этом светский вечер не заканчивается! Впереди главный номер - выступление знаменитого на весь мир коллектива «Терем-квартет» с композицией «Прогулка с Феллини» Нино Рота. Кроме того, скоро мы объявим лауреатов премии «Медиаперсона года - 2023» - следите за нашими новостями!