Встречайте победителей: «Комсомолка» назвала лауреатов премии «Медиаперсона года - 2023»

Знаменитым петербуржцам вручили памятные награды в 20 номинациях. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Свершилось! После того, как все слова сказаны и награды вручены, мы готовы объявить победителей каждой номинации премии «Медиаперсона года - 2023»! За один вечер было пережито столько эмоций: интрига, радость, благодарность и счастье. Все это закрутилось в большой праздничный водоворот, приуроченный к 30-летию «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

В Петербурге прошло мероприятие, приуроченное к 30-летию «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На протяжении нескольких волшебных часов гости получали награды, говорили речи, смотрели выступления артистов и музыкантов, умилялись, смеялись, ностальгировали и вспоминали прошедший год. Равнодушным не остался никто!

Напомним, на восьмой церемонии награждения «Медиаперсона года» было целых 20 номинаций, которые затрагивают наиболее важные сферы общественной жизни: общественность, медицина, спорт, культура и городская жизнь. Под громкие аплодисменты один за другим на сцену выходили политики, бизнесмены, известные актеры, писатели и герои публикаций «КП». Каждый сказал немало теплых слов благодарности и поздравлений «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» за организацию этого грандиозного вечера.

Номинации затронули наиболее важные сферы общественной жизни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году выбрать победителей в каждой из номинаций оказалось особенно сложно. Однако после долгих раздумий «Комсомолка» определила тех, на которых мы равняемся, о ком говорим с гордостью, и считаем, что о них должен знать каждый.

Итак встречайте лауреатов «Медиаперсона года - 2023»:

1. Модель Валентина Ясень получил награду в номинации «Слава не имеет возраста!» за то, что вселила веру в то, что никогда не поздно стать звездой.

2. Известный ученый - нейролингвист Татьяна Черниговская была отмечена в номинации «Татьяна Премудрая», потому что приоткрыла тайны вселенной мозга.

3. Андрей Константинов забрал награду в номинации «Небандитский петербуржец» за то, что заставляет нас думать.

4. Юрию Кнорозову присудили премию в номинации «Современный король древних цивилизаций» в качестве памяти ученого, разгадавшего тайну майя.

5. Один из сильнейших людей России Денис Вовк получил приз в номинации «Железный человек» за рекорды, которые ему под силу.

6. Михаила «Горшка» Горшенева отметили премией в номинации «Рок жив и будет жить!» в качестве благодарности легендарной музыкальной семье Горшеневых за то, что вселяют в нас огонь.

7. Свою премию в номинации «От винта!» получили Смешарики за то, что воспитали новое поколение.

8. Движение «ЛизаАлерт» получили премию в номинации «Они непременно найдут!» за неоценимую ежедневную помощь.

9. Директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлев был отмечен наградой в номинации «Юрий, большое сердце» за то, что понимает животных и любит их всей душой.

10. Общественный деятель Грачья Погосян получил премию в номинации «Меценат нашей памяти» за то, что установил, восстановил, отреставрировал свыше 350 объектов исторического, культурного и духовного наследия и особенно за памятник погибшим журналистам.

11. Мать-героиня Ирина Скрипко стала призером в номинации Профессия «Мама» за то, что выбрала такой путь и стала примером для всей страны.

12. Бульдог на скейте Барон забрал награду в номинации «Пес, который смог». Это необыкновенный питомец, ставший звездой интернета просто из-за того, что делает то, что ему нравится.

13. Музыкальный коллектив русских народных инструментов из Санкт-Петербурга «Терем-квартет» наградили в рамках номинации «Инструментальный народ» за то, что несут народную культуру в массы.

14. Российский политический и общественный деятель Людмила Нарусова получила награду в номинации «Рекордный политик» за то, что много лет у руля и уверенно отстаивает свои позиции.

15. Российский журналист, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич получил премию в номинации «Журналист при исполнении» за то, что всегда верен профессии.

16. Российский актер театра и кино, музыкант Игорь Скляр забрал премию в номинации «Весь этот Скляр» за то, что заставил всю страну полюбить джаз.

17. Дамы из женской футбольной команды «ЗЕНИТ» получили премию в номинации «Спортсменки и просто красавицы!» за то, что делают футбол в 100 раз зрелищнее.

18. Советский и российский педагог, культуролог, ректор, заведующий кафедрой философии и культурологии Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, академик «Российской академии образования», Заместитель председателя Совета ректоров Санкт-Петербурга Александр Запесоцкий забрал премию в номинации «Ректор-реформатор» за то, что вводит такие реформы в университете, что соцсети гудят, и он попадает на первые строчки рейтинга в Медиалогии.

19. Советская и российская актриса театра и кино Светлана Крючкова получила премию в номинации «Мастерица художественного слова».

20. Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина получила премию в номинации «Основательница и первый директор «Комсомольской правды в Петербурге».