Проходку щитов к новым станциям «Каретная» и «Сосновая поляна» запустят осенью 2023 года в Петербурге

Проходку запустят ориентировочно в сентябре-октябре. Фото: Метрострой Северной столицы

Тоннелепроходческий щит «Надежда», запущенный в сторону станций «Богатырская» и «Каменка», выведут из тестового режима в сентябре. Тогда вырастет скорость проходки – до шести бетонных колец в сутки. Напомним, щит был запущен 10 июня.

- Сейчас работники «Метростроя Северной столицы» ведут установку стартовых колец нового участка Невско-Василеостровской линии длиной 4600 метров, - рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

После «Богатырской» и «Каменки» планируют запустить щиты диаметром 5,63 метра на Красносельско-Калининской линии. Они пройдут от станции «Путиловской» в обе стороны – к «Каретной» и «Сосновой поляне». Проходку запустят ориентировочно в сентябре-октябре.

Специальное оборудование для строительства метро в Петербурге изготавливает Обуховский завод. Это и тоннелепроходческие щиты, и щиты для строительства наклонных ходов, и станционные блокоукладчики.