Бизнес по наследству: Как правильно передать и избежать проблем

Мария Терехова. Фото: Сергей ЕРМОХИН.

О том, чтобы оформить завещание, многие из нас даже не думают. Проблема в том, что разногласия, к примеру, из-за квартиры, перешедшей по наследству к детям, касаются нескольких человек. Если же речь идет о крупном предприятии, то смерть может привести к развалу бизнеса, а это уже затронет не только родственников предпринимателя, но и многих других людей.

- Чтобы избежать негативного сценария, владельцам бизнеса необходимо заранее продумать, как свести к минимуму риски. Это можно назвать наследственным планированием, - говорит президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. - Наследственное планирование - это правильное распоряжение своим имуществом, оформленное юридически, так как устно распорядиться имуществом на случай смерти нельзя. При этом важно не только привести в порядок документы по бизнесу, но и нотариально оформить завещание с указанием всех распоряжений относительно наследства. То есть собственник решает, к кому перейдут активы, кто займется управлением. Особенно важно планировать передачу бизнеса, если наследников несколько и отношения между ними напряженные. Занимаясь наследственным планированием, человек проявляет не только дальновидность, но и уважение и к своим наследникам, и к сотрудникам, и к тем людям, которые пользуются услугами его бизнеса.

Если наследственную стратегию при жизни предприниматель не проработал, при наследовании могут возникнуть «неизгладимые» последствия: «парализация» активов на период оформления наследства, конфликты между наследниками и как итог - потеря бизнеса. Впрочем, в этом вопросе может помочь нотариус, назначив доверительного управляющего. Еще одним инструментом наследственного планирования выступает наследственный фонд.

- Этот инструмент больше подходит среднему и крупному бизнесу. Собственник такого бизнеса учреждает фонд, разрабатывает устав, условия управления этим фондом, назначает выгодоприобретателя. Этот фонд и становится наследником, получающим в распоряжение имущество. Тонким моментом здесь является то, что такой фонд будет создаваться после смерти владельца бизнеса. И еще один важный момент: для того чтобы самостоятельно настроить работу фонда и увидеть, как он функционирует, можно рекомендовать собственнику бизнеса создать личный фонд, - поясняет Мария Терехова.

Эксперты советуют задуматься о наследственном планировании сразу, как только появилось первое имущество. Это позволит избежать конфликтов и уберечь бизнес от развала.

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