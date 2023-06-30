«Много облачности и дожди»: В выходные в Петербург придет похолодание

Похолодание и дожди придут в Петербург 1 и 2 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вторая половина июня в Петербурге выдалась достаточно теплой. Несмотря на дожди, воздух успевал прогреваться даже до +30 градусов. Но на смену жаре уже в эти выходные придет похолодание. 1 и 2 июля в Северной столице ожидается всего +22…+24 градусов. Также стоит приготовиться к ливням и грозам. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Главное в погоде выходных дней нашего региона это понижение температуры и много осадков. Сегодня, 30 июня, заканчивается влияние на Ленобласть циклона с востока и начнется «западный» процесс. Смена ветра на западные потоки принесет к нам циклоны с запада, много облачности и дожди кратковременного характера, - добавил синоптик.

А в понедельник, 3 июля, по словам Колесова, ожидается «самая неприятная погода в Петербурге». Такую оценку синоптик дал, так как в этот день усилится юго-западный и западный ветер, а его порывы достигнут 15 метров в секунду. Дождь также не отступит. Кроме того, днем будет около +20 градусов.

Ранее стало известно, что 29 июня стало самым теплым днем в месяце. Среднесуточная температура составила +22,9 градусов, хотя в течение дня она не превышала 27,8. При этом 22 июня было немногим жарче – +29,3 градусов, но среднесуточная температура уступила.