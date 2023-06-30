От фонтанов до фуд-холлов: где этим летом предпочитают отдыхать петербуржцы и гости города

Где этим летом предпочитают отдыхать петербуржцы и гости города. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С каждым годов в Петербурге появляется все больше общественных пространств - усилия для этого прилагают как городские власти, так и бизнес. Здесь и парки для семейных прогулок, и благоустроенные набережные, и дворики с уютной атмосферой и вкусной едой, и культурные площадки. Рассказываем, где любят отдыхать и расслабляться горожане.

ФОНТАНЫ

Неотъемлемым элементом архитектуры Петербурга являются фонтаны - они подчеркивают неповторимый имидж города и добавляют ему романтики. Всего в Северной столице и в его окрестностях можно найти более ста действующих фонтанов. Это хорошо знакомые фонтанные комплексы на Московской площади, у Финляндского вокзала, в Южно-Приморском парке, парке 300-летия Петербурга, и, конечно, фонтаны Петергофа. Появляются и необычные объекты, например, в Петергофе на Торговой (Сенной) площади при поддержке Сбера открылся первый городской светомузыкальный фонтан. Этот фонтан, кстати, уникален - он может работать в режиме обучающего комплекса. Например, транслировать лекции, сопровождаемые синхронизированным динамическим оформлением из воды, света и музыки. На его водный экран можно проецировать любое изображение. Похожие фонтаны Сбербанк профинансировал в Калининграде и других городах России.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Среди горожан и гостей города огромной популярностью пользуются современные общественные пространства. «Новая Голландия», Севкабель порт», «Двор Гостинки», лофт-проект «Этажи» - лишь несколько локаций, которые на слуху. Общение в естественных условиях притягивает людей, поэтому сейчас в городе на Неве создано около 60 таких пространств и их число продолжает расти.

ФУД-ХОЛЛЫ

Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный современный интерьер, насыщенная культурно-развлекательная программа - за это горожане и гости города любят гастрономические пространства. Здесь можно отдохнуть с семьей, пообедать с коллегами или посидеть с друзьями вечером под выступление кавер-группы. Фуд-холлы предлагают забыть о времени и наслаждаться аутентичной едой во всем ее разнообразии. Из самых популярных мест - KitchenGarden на территории YE’S Marata, Фуд-холл Balagan, Фабрика, Фуд-молл VOKZAL 1853

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ

Каждый год в культурной столице появляются новые культурные пространства. Недалеко от Севкабеля начал работу культурный квартал «Брусницын», у стадиона на Крестовском - новое пространство «Флагшток», а на Васильевском острове - «Вавилов лофт». В культурных центрах можно нет только отдохнуть, но и с интересом и пользой провести время - сходить на выставки, фестивали, концерты, заглянуть в фотостудии, творческие мастерские и креативные магазины.