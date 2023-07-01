46-летняя петербурженка лечила изжогу содой с молоком и пропустила грыжу пищевода. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне в Токсовскую больницу обратилась 46-летняя петербурженка. Местная жительница рассказала врачу, что лечила непроходящую изжогу народными методами: раствор пищевой соды и молоком. Какое-то время они даже помогали. Но после проведения гастроскопии – ее еще иногда по старинке называют ФГДС – нашлись более серьезные проблемы со здоровьем. О том, как самолечение довело пациентку до грыжи и увеличило риск раковых заболеваний, рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

– Женщине ввели в пищевод тонкий эндоскоп. На его конце расположена мини-видеокамера. Устройство позволило медику многократного увеличить подозрительный участок. В итоге у петербурженки нашли грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, – рассказали в пресс-службе комздрава региона.

Но, оказалось, что день грядущий готовил женщине гораздо больше сюрпризов. Из-за того, что пациентка из-за определенных причин не обратилась за квалифицированной помощью в ее организме начались изменения.

– Изжогой мы называем состояние, когда кислота из желудка или связанные с ней вещества постоянно попадают в пищевод, – пояснили медики.

А абьюз не нравится никому, поэтому орган начинает «защищаться». Теперь клетки, выстилающие пищевод превращаются в плотное образование устойчивое к воздействию агрессивных веществ. И постоянные их метаморфозы могу привести к раку пищевода. Но, к счастью, жительнице Северной столице повезло и ей назначили лечение и терапию для контроля над потенциальной опухолью.

Кстати, изжога ее больше не мучает.