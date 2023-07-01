Транспортная прокуратура проверит задымление на борту самолета в «Пулково». Фото: скриншот из видео

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры проверят соблюдение прав пассажиров и исполнение законодательства о безопасности полетов. Причиной внезапного внимания к этому вопросу стало задымление, произошедшее в ночь с 30 июня на 1 июля на борту одного из самолетов в Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

– Пассажиров, ожидавших вылета рейса «ЕК 176 Петербург - Дубай», направили в зал ожидания аэропорта, – рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

К счастью, из-за случившегося никто не пострадал. Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства задымления воздушного судна иностранной компании.

На момент публикации в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной столицы» spb.kp.ru сообщили о технических причинах, из-за которых пришлось задержать вылет. К слову, само судно отбуксировали обратно на стоянку, а на место происшествия оперативно прибыли региональные сотрудники МЧС, которые в скором времени ликвидировали источник всеобщей паники.

Ранее spb.kp.ru писала, что аэропорт и авиакомпания предпринимают все меры для сокращения времени задержки. Непосредственно «Пулково»работает штатно, без изменения в расписании.