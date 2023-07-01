66% работодателей Петербурга считают необходимым присматривать за сотрудниками. Фото: Олег ЗОЛОТО

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob опросили менеджеров по персоналу и представителей экономически активного населения Петербурга. Во время исследования они выяснили, что два из трех работодателей Санкт-Петербурга – а это около 66 процентов – убеждены в том, что в присутствии начальства специалисты работают эффективнее.

– В обратном уверены лишь семь процентов менеджеров по персоналу, – рассказали эксперты.

Они считают, что, когда у сотрудника «стоят над душой», производительность снижается. Объясняют они это психологическим напряжением и отсутствие пространства для самостоятельных решений.

Кроме того, около четверти работодателей думают, что присутствие начальника в офисе никак не влияет на сотрудников. Они полагают, что если команда подобрана правильно и достаточно мотивирована, то постоянное участие руководства не требуется.

А вот сами работники гораздо реже разделяют мнение своего начальства. Так, пользу в пребывании работодателя видят 35 процентов. А каждый четвертый – около 26 процентов голосов – считает, что оно сказывается негативно. 28 процентов уверены, что этот фактор никак не сказывается на эффективности.