Рейс из Петербурга в Анталью задерживают больше чем на сутки

В авиакомпании не объясняют причину долгой задержки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В петербургском Пулково сотни пассажиров не могут улететь в отпуск на турецкие курорты. Рейс авиакомпании Turkish Airlines задерживают больше чем на сутки. Он должен был отправиться из Петербурга в Анталью еще 1 июля в 1 июля в 15:05. Однако из-за неполадок с воздушным судном его перенесли на 21:30 2 июля. При этом пассажиры находятся в аэропорту больше 10 часов.

- Люди приехали в аэропорт к назначенному времени. Сперва вылет перенесли на 6 утр). В 3 часа ночи люди узнают, что зря приехали и рейс переносят на 21:30 на 2.06. Представители Turkish Airlines молчат, - жалуются очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».

По словам пассажиров, рейс чартерный. Своего самолета сейчас ждут около 500 человек.

Spb.kp.ru попробовала дозвониться авиакомпании, но на горячей линии включается режим ожидания. По телефону не удалось выяснить, причину задержки.

По данным онлайн-табло аэропорта Пулково, пока рейс назначен на 15:05. Другие самолеты вылетают по расписанию.