Как создать свой первый трек: Tele2 и Культурный форум приглашают петербуржцев на творческий мастер-класс

Tele2 и Культурный форум приглашают петербуржцев на творческий мастер-класс. Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2 и Санкт-Петербургский международный культурный форум в рамках проекта «Культурная среда» проведут на площадке Tele2 Art Space бесплатный мастер-класс по созданию электронной музыки от эмбиент-композитора SymphoCat.

5 июля в 15:00 в летнем арт-пространстве Tele2 Art Space на Елагином острове выступит эксперт Культурного форума, эмбиент-композитор, звукорежиссер, автор аудиовизуальных проектов и куратор культурных программ Новой сцены Александринского театра Илья Пучеглазов, известный под творческим псевдонимом SymphoCat.

Спикер проведет мастер-класс «Как записать свой первый трек». Участники встречи узнают, что потребуется для создания музыкальной композиции, какими навыками должен обладать современный музыкант, как продвигать авторские треки на цифровых платформах.

Мастер-класс будет интересен как молодым людям, которые мечтают сочинять музыку, так и профессионалам – медиахудожникам, режиссерам и музыкантам. Продолжительность – 1,5 часа. Адрес: Эстрадный театр ЦПКиО им. С. М. Кирова (Елагин остров, 4А).

Для тех, кто не сможет присутствовать очно, в паблике Культурного форума во ВКонтакте будет организована онлайн-трансляция на сети Tele2.

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Tele2 Art Space – за несколько лет стал популярным городским пространством. Успех площадки в том, что мы открыты для всех. Здесь каждый может в простой и понятной форме узнать больше об искусстве. Помогают нам в этом настоящие профессионалы своего дела. В этом году Культурный форум пригласил к нам известного петербургского эмбиент-композитора Илью SymphoCat. Уверен, что всех любителей современной музыки вдохновит эта встреча».

Светлана Гуляева, исполнительный директор Санкт-Петербургского международного культурного форума:

«Культурный форум по своей сути – площадка диалога, общения, пространство интеллектуального обмена. Поэтому мы очень любим коллаборации, особенно интерактивные, позволяющие что-то создавать, открывать новый опыт людям – такие, как наша «Культурная среда» в летнем пространстве Tele2 ArtSpace.Прямо на свежем воздухе мы будем делиться свежими идеями, открывать секреты вдохновения, заниматься творчеством. А присоединиться к этому процессу смогут все желающие – трансляция в группе Форума во ВКонтакте благодаря сети Tele2 будет доступна из любых точек России и, как все дискуссии Форума, сопровождаться переводом на русский жестовый язык».

Tele2 ArtSpace – открытое культурное пространство Петербурга на Елагином острове. Летняя площадка работает на территории Эстрадного театра – здесь проходят концерты, фестивали, тематические лекции и мастер-классы, посвященные музыке, литературе, живописи, кинематографу и архитектуре. Ежедневно в Tele2 ArtSpace можно посмотреть кино под открытым небом, а также поработать в коворкинге с бесплатным высокоскоростным Wi-Fi. Вход на все мероприятия – свободный. Расписание лектория, кинотеатра и время работы коворкинга доступны на сайте art.tele2.ru.

Санкт-Петербургский международный культурный форум – уникальная площадка для встреч, профессионального диалога, трансляции важнейших идей и стратегических решений, в том числе российских программных заявлений по гуманитарной проблематике. Деятельность Форума ориентирована на международное сотрудничество, взаимообогащение культур и преодоление разногласий через консолидацию творческих сил, происходящую в рамках Форума. Цель Форума – познакомить профессиональное сообщество с новейшими тенденциями, рассмотреть наиболее актуальные на текущий момент вопросы, предоставить пространство для выработки решений, которые будут влиять на повседневную деятельность культурной общественности в стране.

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