Земли бывшего завода Toyota в Петербурге могут стать частью особой экономической зоны

Бывший завод Toyota в Шушарах могут превратить в площадку ОЭЗ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть территорий в Пушкинском районе Петербурга планируют отдать под особую экономическую зону (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Об этом говорится в поправках к постановлению правительства города №495, опубликованных на сайте Смольного. Из описания территории следует, что речь идет об участках, расположенных рядом с бывшим заводом Toyota.

- В ближайшей перспективе Комитет приступит к строительству инфраструктуры еще одной площадки, расположенной в производственной зоне «Шушары» в Пушкинском районе, в целях размещения объектов производственного назначения, - говорится в документе.

Сейчас в Петербурге действуют две площадки ОЭЗ: «Новоорловская» в Приморском районе и «Нойдорф» в Петродворцовом районе. Но в «целях дальнейшего развития» площади особой экономической зоны планируют увеличивать.

- ОЭЗ является уникальной средой для активного развития инновационного бизнеса, производства научно-технической продукции и вывода ее на российский и международный рынки, - отмечается в документе.