«Лето – это маленькая жизнь». Гид по приключениям, чтобы прожить ее максимально насыщенно

Летний период – время отпусков, отдыха и перезагрузки. Фото: пресс-служба Тele2.

Летний период – время отпусков, отдыха и перезагрузки. Вместе с Tele2 составили список приключений «для тех, кто видел все». Это не только портал с приключениями в разных городах России, но и подборка скидок и бонусов на путешествия для абонентов Tele2.

Приключения в Санкт-Петербурге:

Научиться финтам на вейкборде. Для этого нужно будет приехать в один из двух вейк-парков: на Коркинском или Банном озере. Вейкбординг – это что-то между водными лыжами, сноубордом и серфингом. Может показаться, что освоить вейкборд сложно, но на деле все упирается в правильно подобранное оборудование и несколько тренировок. Еще больше уверенности в том, что попробовать стоит, вам добавит скидка от Tele2: 50% на первое катание. Вперед, по волнам!

Отправиться в сап-тур. Сап-тур по реке Оредеж представляет собой неспешный лесной маршрут длиной в шесть километров. Слабое течение несет сап-серферов по живописным метам Гатчинского района: мимо песчаных скал, зарослей кувшинок, уютных пляжей. На маршруте предусмотрены остановки, во время которой можно запечатлеть виды и даже устроить небольшой пикник. Вариант абсолютно непохожий не предыдущий, а скидка от Tele2 сохраняется – 15% на прогулку и аренду SUP досок.

Приключения за пределами Санкт-Петербурга:

Понежиться в спа с видом на море. Снижаем количество активностей до минимума. Хотите вообще ничего не делать? Есть вариант и для вас. Прямо на берегу Балтийского моря в поселке Янтарном находится скандинавская сауна. В комплексе есть две видовые сауны, комната отдыха, терраса, две купели на дровах под открытым небом. Из каждой точки комплекса видно море: можно отдыхать и смотреть на волны. Атмосфера минимализма и полного единения с природой. Заманчиво, правда? Не забудьте воспользоваться скидкой от Tele2 на посещение.

Нырнуть в Мраморный каньон. Заглянув в глубину бирюзовой воды, вы увидите и почувствуете самое захватывающее и недоступное: уходящие вглубь отвесные стены, ощущение полета и невесомости. Конечно, ваше погружение будет проходить вместе с инструктором и под его чутким руководством. Это в первый раз. А дальше, кто знает, может, в копилку ваших хобби прибавится еще одно? В любом случае, попробовать стоит. Тем более, что это можно сделать со скидкой 10%.

Не хотите исследовать подводный мир? Исследуйте подземный! Карстовые пещеры — одно из красивейших мест Пинежья (Архангельская область). Здесь находится самая протяженная сеть подземных ходов на территории всего европейского севера России. Кроме пещер Пинега удивит вас водопадом «Святой источник», архитектурой северных деревень, походами по лесу и возможностью получить незабываемые впечатления. Экскурсию на водопад Tele2 дарит своим абонентам в подарок.

Приключений еще больше, чем кажется! Изучите остальные варианты для путешествий вместе с гидом по приключениям. На портале можно найти подборку интересных и нестандартных мест и развлечений в Архангельске, Великом Новгороде, Вологде, Калининграде, Мурманске, Петрозаводске, Пскове и Санкт-Петербурге.

Если вы – абонент Tele2, то отдых станет еще выгоднее: помимо того, что оператор поможет оставаться на связи и делиться эмоциями от приключений онлайн, он дарит своим клиентам скидку на путешествия или вовсе предлагает их бесплатно. Для получения бонуса нужно зайти на сайт adventure.tele2.ru, кликнуть на карточку понравившегося предложения и нажать «получить промокод» внизу страницы. Набирайтесь впечатлений и делитесь ими с надежной связью Tele2!

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