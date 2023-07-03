Звезду сериала «Король и Шут» Антона Падерина не стали отправлять в колонию за драку с полицейским в Пулково

Кадр из сериала "Загадка на двоих. Февральская сирень". Фото: Кинотеатр.ру

Московский районный суд Петербурга вынес приговор актеру Антону Падерину, который подрался с сотрудником полиции в аэропорту Пулково. Звезда сериала «Король и Шут», сыгравший в кинокартине Игоря Гудкова, несколько раз толкнул полицейского, который в итоге ударился рукой об металлический поручень и получил вывих плеча. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Падерин частично признал свою вину, раскаялся, извинился, но объяснил, что не хотел причинять вред полицейскому. Он сомневался, что именно из-за него сотрудник получил травму, - говорится в сообщении.

Подробности драки рассказали на судебном заседании. 17 апреля актер отдыхал в шумной компании в кафе фастфуда в Пулково. Падерин был в сильном алкогольном опьянении, поэтому к нему подошли полицейские. Они пытались задержать хулигана, но тот постоянно сворачивал с пути в дежурную часть. Он также оскорблял сотрудников МВД. С этого момента началась драка, актер сопротивлялся.

В итоге суд принял решение лишить свободы Падерина на два года условно. Он должен будет встать на специальный учет и один раз в месяц отмечаться в отделе полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Раскрыта тайна пропажи актрисы из «Улиц разбитых фонарей», которую нашли голой и избитой в Апраксином дворе в Петербурге

Врачи выявили алкогольное опьянение у актрисы из «Улиц разбитых фонарей» Марины Гридасовой, попавшей в реанимацию после пропажи в Петербурге (подробнее)

«Он называет меня солнышко, а я его - Ваня»: 28-летняя помощница 92-летнего Ивана Краско рассказала о романе с актером

28-летняя помощница 92-летнего Ивана Краско опровергла роман с актером (подробнее)