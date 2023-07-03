Кричащую 17-летнюю девушку нашли в кустах около автозаправки на севере Петербурга

Девушку отвезли в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге разбираются в обстоятельствах отравления 17-летней девушки. Петербурженка лежала в кустах и громко кричала. Ее нашли около часу ночи 2 июля на улице Есенина около автозаправки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Сотрудники полиции приехали на место происшествия и увидели, как 17-летняя девушка кричит. Врачи оценили ее состояние как тяжелое. Ее госпитализировали в больницу с отравлением, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Петербурженка отравилась антипсихотическими и нейролептическими препаратами. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в этот же день в Танковом карьере в Ленинградской области утонул 13-летний подросток. СК и прокуратура организовали проверку после гибели ребенка. Причины случившегося выясняют специалисты.