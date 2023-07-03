Пожар в петербургском Севкабель порте локализировали на площади 450 «квадратов». Фото: Олег ЗОЛОТО

Вторая половина дня, 3 июля, оказалась для гостей и посетителей Севкабель порта по-настоящему огненной. Так, около восьми часов вечера на пульт сотрудников МЧС поступило сообщение от испуганных очевидцев о мощном пожаре на Кожевенной линии в Василеостровском районе Петербурга. Спустя три часа пожар удалось лишь локализовать на площади в 450 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе спасательной организации.

– Спустя час после того, как огонь вспыхнул в одном из зданий, ему присвоили дополнительный номер 1-БИС, – рассказали сотрудники пожарной службы.

Они также уточнили, что пламя возникло в пятиэтажном административном здании. Там загорелся чердак. Огонь стремительно распространялся и перекидывался на соседние конструкции. К счастью, никто не пострадал. Сейчас с разъяренной стихией продолжают бороться 38 сотрудников МЧС на девяти пожарных машинах.

Ранее spb.kp.ru писала, что пожару в Севкабель порте Петербурга присвоили номер 1-БИС. Прежде сообщалось, что огонь занял площадь в 80 квадратных метров.

Кроме того, мощный пожар вспыхнул на Васильевском острове. Ему также назначили номер 1-БИС. Среди пострадавших оказался ребенок.