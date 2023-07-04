Сбер: Свыше 80 тысяч часов парковки в центре Петербурга оплатили автомобилисты в июне

Свыше 80 тысяч часов парковки в центре Петербурга оплатили автомобилисты в июне. Фото: freepik.com.

Более 8 миллионов рублей за 82 тысяч часов парковки – такую статистику озвучил Сбер, проанализировав транзакции автомобилистов в Северной столице за первый месяц лета.

Всего за два года работы сервиса по оплате городских парковок через Сбербанк прошло свыше полумиллиона операций на сумму более 83 млн рублей. Из них более 50 миллионов рублей – в первом полугодии текущего года.

Для того чтобы оплатить паркинг через банкомат или мобильный банк, нужно зайти в раздел «Платежи», ввести в поисковой строке «Парковки» или выбрать подраздел «Транспорт», а далее – подраздел «Парковка». Затем выбрать услугу «Почасовая оплата», указать номер транспортного средства, зону парковки, мобильный телефон и количество часов, на которое планируется припарковать транспортное средство. В завершении необходимо проверить данные и подтвердить платеж.

Кроме того, автомобилистам доступна оплата через Telegram-бота. Для этого пользователю необходимо авторизоваться в мессенджере, в поисковой строке ввести наименование @MyParking_bot или парковки Санкт-Петербурга. Далее запустить бот командой «Старт». Бот в автоматическом режиме уточнит тип вашего транспортного средства, его государственный регистрационный знак, а также номер телефона для отправки электронной квитанции. Оплата парковочной сессии происходит при участии СберБанка.

Все выше перечисленные способы оплаты парковок автомобилисты Санкт-Петербурга смогут использовать при оплате парковочных мест, расположенных в Петроградском районе города, где с 1 июля начало действовать платное парковочное пространство.

А с 5 июня текущего года пассажиры аэропорта Пулково имеют возможность оплачивать парковку онлайн. Теперь чтобы произвести оплату, путешественникам нужно отсканировать специальный QR-код на парковочном талоне, после чего потребуется выбрать удобный способ оплаты: банковской картой или SberPay. Оплата производится перед выездом с территории парковочного комплекса. За месяц работы новым способом оплаты воспользовались уже более 1,5 тысяч раз, на общую сумму 1,3 млн рублей. Реклама.