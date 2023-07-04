В Пулковском парке пройдет Семейный фестиваль, приуроченный к Дню семьи, любви и верности

Детей ждут всевозможные мастер-классы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Каждый из членов семьи – от малышей до бабушек и дедушек - найдет на большом семейном фестивале в Пулковском парке себе занятие по душе: квесты, мастер-классы, лекции, спортивные занятия и эстафеты. И все это совершенно бесплатно!

8 июля будет насыщенная программа, с мастер-классами по робототехнике, созданию слаймов, планируется запуск воздушных змеев, шоу мыльных пузырей, розыгрыши игрушек, билетов в театры, аквагрим, коллекции дизайнерской одежды. А также лайфхаки для молодых семей - как получить от государства квартиру или 350 тысяч рублей на обучение или стартап.

На мастер-классах можно будет не только научиться чему-то новому, например, созданию слаймов, акварельных открыток или моделированию, но и сделать доброе дело – приготовить корм для птиц или сделать когтеточки для кошек из приюта.

Также на фестивале расскажут, где в Петербурге можно продолжить заниматься полюбившимся делом.

Корм для птиц будут готовить на площадке «Эко-маршруты». Получившуюся прессованную заготовку можно развесить на ветках деревьев, когда начнутся холода.

Во время мастер-класса участникам расскажут о заповедных зонах Петербурга и подарят открытку-путеводитель по оборудованным эко-маршрутам, где можно провести время на природе всей семьей.

Когтеточки, которые потом отправятся в приюты для бездомных кошек, будут делать на площадке «День добра».

Принять участие в мастер-классе можно всей семьей. Чтобы кот или кошка мог найти любящую семью, во многих приютах есть гостевые дни, когда можно прийти и познакомиться с животными.

На площадке «Активное долголетие» пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе. Опытные тренеры подскажут, как двигаться, научат правильно дышать и распределять нагрузку.

Каждый год в Петербурге открываются десятки общественных пространств, где можно применять полученные навыки. Каждый час будет проходить розыгрыш палок для скандинавской ходьбы.

На площадке «Мосты Петербурга» под руководством профессионалов участники смогут сконструировать мост через Неву - прототип Большого Смоленского моста, который начнут строить уже в этом году.

Ребят ждут занятия по «Занимательной химии», где они смогут своими руками создать слайм – веселую игрушку-антистресс или изготовить вулканчики для ванны на основе лимонной кислоты и пищевой соды.

Пройдет мастер-класс по робототехнике, ребятам также расскажут, где можно заниматься этим видом технического творчества бесплатно. Инженерным профессиям в Петербурге уделяется огромное внимание, а будущих «звездочек» работодатели подмечают еще за школьной партой.

На мастер-классе по благоустройству каждый участник сможет посадить мини-клумбу и забрать ее в горшке домой. Организаторы вместе с садовниками подобрали растения с быстрой всхожестью, разработали дневник наблюдений с подсказками на каждый день.

На площадке «Путешествие по библиотекам» участников ждет мастер-класс по скрапбукингу. Здесь можно научиться создавать коллажи из фотографий, вырезок, сухоцветов, картинок, записей.

На мастер-классах по акварели участники смогут нарисовать открытки с видами Петербурга и отправить их Почтой России, сотрудники которой специально приедут на фестиваль.

Площадка «Модный Петербург» посвящена тренду на новое прочтение старых вещей. Можно принести из дома старые футболки, шорты, юбки, брюки, рубашки и украсить их, например, принтами в популярной в этом сезоне технике тай-дай.

Также можно будет сшить сумку-шоппер собственного дизайна.

На площадку пригласили специалистов из центра развития и поддержки предпринимательства. Они расскажут, как получить поддержку от государства, если решился открыть свой бизнес в сфере моды, и помогут заполнить документы.

На мастер-классе по моделированию ребята будут собирать модель автобуса. Также деткам расскажут о правилах поведения в общественном транспорте и на дороге.

Гостей фестиваля ждет Лекторий полезности. Каждый час будет проходить обучение по одной из тем, в том числе - что такое социальный контракт, как его заключить, и на что можно потратить 350 тысяч от государства (например, на обучение или на открытие своего дела).

Об этом расскажут специалисты из государственных служб, они принесут с собой образцы документов, помогут заполнить заявку, ответят на вопросы.

На специальной площадке «Сортировка» две команды на скорость будут распределять мусор.

Победители получат приз.

Конкурс «Угадайка» даст возможность эрудитам в составе команд посоревноваться в том, кто больше знает о Петербурге. Победителей ждут призы от банка «Санкт-Петербург».

Состоятся розыгрыши призов и подарков.

Всем участникам при регистрации выдадут карту квеста. В нее можно вклеивать стикеры, полученные за участие в мастер-классах, и потом обменять на призы.

Три наклейки дают право участвовать в розыгрыше призов на главной сцене.

Они будут проходить каждые два часа.

Среди призов – билеты в театры: Михайловский, Зазеркалье, Балтийский дом, Театр имени Комиссаржевской, Театр Музыкальной комедии, Театр Комедии имени Акимова.

Каждый зарегистрированный участник получит стартовый набор. Это бейдж для ребенка, куда будет вписано его имя и телефон родителей, карта квеста и крафтовый пакет, в который можно будет сложить поделки и подарки.

Зарегистрироваться можно заранее онлайн или на самом фестивале.

В парке будет установлен шатер «Петербургские врачи», где можно бесплатно пройти экспресс-диагностику. Главное - иметь при себе паспорт и полис.

В Пулковском парке обустроены фотозоны, а также предусмотрена площадка, на которой можно будет сделать видео всей семьи в режиме slow motion с охватом камеры на 360 градусов. Участие в фестивале полностью бесплатное.