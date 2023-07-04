Сервис СберЧаевые теперь доступен в сети итальянских ресторанов BONA CAPONA. Фото: freepik.com.

В июне Сбер и сеть итальянских ресторанов BONA CAPONA запустили первый в Санкт-Петербурге сервис безналичных чаевых – СберЧаевые. Теперь посетители ресторана могут поблагодарить работников сферы услуг за оказанный сервис, даже если с собой нет наличных денег или банковской карты. Для оплаты необходимо отсканировать QR-код получателя, выбрать или ввести сумму вознаграждения, нажать зеленую кнопку SberPay и подтвердить транзакцию в приложении СберБанк Онлайн одним кликом.

Новый сервис Сбербанка удобен не только клиентам, но и дает дополнительный доход работникам сферы услуг, у которых доля чаевых из-за постепенного перехода на безналичные платежи сократилась. Чтобы начать получать чаевые на карту достаточно зарегистрироваться на специальном ресурсе Сбера по номеру телефона, привязать карту, на которую будут приходить чаевые и настроить командный или персональный QR-код, которые можно показывать клиенту на экране смартфона или на напечатанной визитке, а также разместить в тейбл тентах, в расчетнице, чек-холдерах и так далее.

Алексей Ушенин, управляющий головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу:

«Сервис будет привлекателен, как частным клиентам, так и предпринимателям. Клиент получает возможность поблагодарить бариста или курьера быстро и безопасно, выбрав при переводе удобный для себя вариант комиссии 5% с плательщика или поступление средств официанту за минусом 5%. А для предпринимателей - это простая и быстрая регистрация, занимающая не более 5 минут, а также отсутствие какой-либо комиссии и виртуальных счетов».

Фёдор Сопкин, генеральный управляющий Bona People Group:

«Цифровое безналичное решение чаевых актуально сейчас для любого сервисного бизнеса. Это помогает компенсировать снижение доли чаевых из-за перехода на безналичные платежи. Такая система позволяет гостям поблагодарить официантов за прекрасную работу, оставив чаевые всего за один клик, не используя наличные деньги.

Мы выбрали сервис Сбербанка, так как он предоставляет ряд преимуществ - таких как бесплатное подключение, минимальная комиссия. И что важно - быстро зачисление напрямую официанту».

Всего за две недели работы новым сервисом СберЧаевые воспользовались уже более 1000 раз. При этом средний размер вознаграждения составил 350 рублей. Реклама.