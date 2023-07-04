Ветераны, спортсмены и местные жители: названы категории граждан, которые освободят от курортного сбора в Петербурге

В 2022 году Петербург посетили более 8 миллионов человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 апреля следующего года для большинства туристов пребывание в Петербурге будет чуть дороже, чем раньше. Власти города официально ввели курортный сбор, соответствующий документ подписал губернатор города Александр Беглов.

Теперь за сутки в городе туристы будут отдавать в бюджет Петербурга дополнительные сто рублей. Но есть много льготников, освобожденных от уплаты взноса. Это дети, многодетные семьи, участники СВО, ветераны Великой Отечественной и еще около пятнадцати категорий. Также не будут платить сбор бизнесмены, участвующие в деловом мероприятии, например, в Петербургского международном экономическом форуме, и спортсмены, допустим, игроки «Спартака», прибывшие на матч с «Зенитом».

Собирать дополнительную «сотню» будут сами отели, поэтому туристы особенно ничего и не заметят. А вот горожане, если вдруг по какой-то причине решат заночевать в отеле, допустим ради романтической ночи, от курортного сбора освобождены.

Деньги, а их рассчитывают собрать от 300 до 500 миллионов рублей за год, планируют пустить на содержание «курортной инфраструктуры». Власти города подразумевают под этим не лежаки на сестрорецких пляжах, а памятники архитектуры и истории. То есть за ремонт, допустим, Исаакиевского собора, теперь будут платить не налогоплательщики Петербурга, а приезжие из Перми, Углича и китайского Нанкина.

366 миллиардов рублей оставили туристы в прошлом году в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В прошлом году Петербург посетили более 8 миллионов человек, и это превысило планы Смольного. В этом уже за первый пять месяцев получилось больше 4 миллионов. То есть результат, скорее всего, удастся превзойти. А там уже виден и допандемийный рекорд - 10,4 миллиона туристов. Теперь понятно, почему власти города так настойчиво зовут их всех к нам в гости: ради наших же культурных объектов!

А КАК У НИХ

Сейчас курортный сбор введен в нескольких регионах страны. Федеральный закон устанавливает предельную сумму, которую можно взимать с туристов – это 100 рублей. Именно столько оставляют приезжие в отелях Минеральных Вод. В Сочи и Сириусе с постояльцев берут по 30-50 рублей сверх гостиничного прайса. Также 50 рублей придется оставить тем, кто решил отправиться в горы Алтая. А вот в Крыму от идеи сбора решили отказаться, тем самым улучшив свои позиции по сравнению с регионами-конкурентами.

ЦИФРЫ

366 миллиардов рублей оставили туристы в прошлом году в Петербурге.

СКАЗАНО

Председатель ассоциации владельцев маломерных судов Александр Камелин: - Это очень правильная мера. Посмотрите, как преобразились Пятигорск, Кисловодск, где раньше такой сбор ввели! Главное, что эти деньги остаются в субъекте федерации и тратятся целевым образом. А у нас в городе проблем достаточно. Уже пора приводить в порядок те же набережные, у нас сейчас почти нет нормальных стоянок для речных судов. А что касается суммы, то ее никто и не заметит. Сто рублей - адекватные деньги. На трамвае дороже стоит проехать.