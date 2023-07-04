Первую умную остановку в Петербурге установили на Малой Садовой улице

На остановке установлены камеры и встроенные динамики. Фото: t.me/skaz_spb

Первая остановка с видеокамерами и встроенным динамиком появилась в Петербурге. Новый павильон установили на Малой Садовой улице. Сейчас остановка работает в тестовом режиме, чтобы проверить работоспособность систем и выстроить взаимодействие всех ответственных служб. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

- Когда проект будет введен в опытную эксплуатацию, то камеры с остановочных павильонов общественного транспорта будут включены в Городскую систему видеонаблюдения. Все гости и жители Санкт Петербурга, при необходимости, смогут получить записи с видеокамер, установленных в павильоне, - отметил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.

Камеры снимают не только павильон, но и прилегающие территории. Фото: t.me/skaz_spb

Видеокамеры, встроенные в «умную» остановку, снимают не только сам павильон, но и прилегающие к нему территории. А динамик нужен для того, что проинформировать население в случае чрезвычайной ситуации.

Кроме этого, остановки облегчат жизнь людям с ограниченными возможностями. Незрячие и слабовидящие петербуржцы смогут прослушать информацию об остановке и узнать, какие автобусы там останавливаются.

КОНКРЕТНО

К концу 2023 года в Петербурге установят 200 «умных» остановок.